Visa планирует ввести комиссию за новый сервис безопасного платежа в апреле 2022 года

Visa с 23 апреля 2022 года намерена ввести плату за использование своего нового сервиса по проведению безопасных трансакций в Интернете, пишут «Известия». Из сообщения системы, направленного в банки, следует, что платформа цифровой аутентификации (Digital Authentification Framework — DAF) расширяет возможности продавцов для получения полностью подтвержденных цифровых трансакций. Комиссии для банков-эквайеров составят 0,01 доллара за операцию, а для банков-эмитентов — 0,005 доллара. Но ежемесячно комиссия с каждого банка не может быть ниже 250 долларов и выше 15 тыс. долларов.

В МКБ в курсе нововведений со стороны платежной системы, но изменение сервисной комиссии со стороны платежной системы не повлияет на условия по эквайрингу для клиентов, поскольку предложение формируется исходя из комплексного обслуживания предприятия, а не только основываясь на себестоимости эквайринга. В Росбанке уточнили, что кредитные организации обязаны подключиться к сервису и должны поддерживать уровень одобрения токенизированных операций на уровне более 90%.

По словам источника в одном из крупных банков, платежные системы пытаются оптимизировать свои тарифы, чтобы удовлетворить всех игроков: с одной стороны, они снижают комиссии для крупного ретейла, с другой — повышают сервисные сборы. Плюсы новой версии сервиса 3D-Secure, который не присылает коды подтверждения СМС по трансакциям с низким риском, в том, что улучшается конверсия при проведении платежей, поскольку СМС с кодом доходят не всегда. Также банку приходится платить за доставку СМС-сообщений. Но новый сбор вряд ли значимо отразится на комиссиях для юрлиц или на доходах эквайрингового бизнеса, считает собеседник.

Один из базисов комиссионной политики платежных систем — компенсация инвестиций в развитие и внедрение новых технологий, отметил экспертный аналитик международного провайдера Ecommpay Олег Мороз. Он пояснил, что внедрение нового протокола безопасности для расчетов в Интернете и его дальнейшее развитие потребовало и продолжает требовать значительных финансовых и человеческих ресурсов, что объясняет рост тарифов. По мнению эксперта, изменение комиссий обостряет конкуренцию платежных систем, от которой в конечном счете выигрывают конечные потребители — пользователи карт.