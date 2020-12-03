Госдума готовит банковским клиентам новые черные списки

Депутаты Госдумы готовят законопроект с поправками к «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, благодаря которому в работе подразделений комплаенс кредитных организаций появится еще одна категория сомнительных клиентов — дропперы. К ним относятся граждане и компании, на чьи счета выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков, пишет «Коммерсант», ссылаясь на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова. Реестр дропперов может быть доступен кредитным организациям в рамках работы с платформой ЦБ KYC. По словам Аксакова, предполагается информировать лиц, попавших в реестр, о том, что они могут провести банковскую операцию по переводу средств, только если придут в отделение с паспортом.

В неофициальных комментариях специалисты по информационной безопасности отмечают, что у них уже есть сведения о дропперах. Управляющий RTM Group Евгений Царев пояснил, что эту информацию собирает ЦБ через FinCERT, создание еще одного реестра приведет к путанице. По словам руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, может повториться ситуация со списком отказников (клиенты, получившие от банков отказ в проведении операций как подозрительных по 115-ФЗ), тогда пострадало большое число добросовестных клиентов из-за отсутствия при запуске механизма реабилитации. Необходимо продумать механизм выхода из реестра дропперов, считает Лазарева.

Как отметил собеседник издания в крупном банке, есть риск повторения истории с черным списком банковских отказников, когда виноваты для клиента в итоге во всем были банки. Но если в законе четко будет прописано — как дроппера определяет ЦБ, это может быть даже плюсом, так как вся ответственность на регуляторе, пояснил он.