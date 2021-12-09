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СМИ: Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков

17.12.2021 10:50
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ТАСС

Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков, связанных с большим количеством трансакций, которые могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. Такую информацию агентства Reuters, ссылающегося на два источника, приводит ТАСС.

По сведениям Reuters, ЦБ РФ ведет переговоры с участниками рынка и экспертами о возможном запрете криптовалют как инструмента для инвестиций. Если законодатели примут разрабатываемый регулятором проект, он может коснуться всех новых покупок криптоактивов, кроме тех, которые были приобретены в прошлом, сказал один из источников, пожелавший остаться неназванным.

Другой источник, близкий к Банку России, заявил, что позиция ЦБ в настоящий момент заключается в «полном неприятии» всех криптовалют.

В Центробанке на запрос Reuters ответили, что готовят отчет, где будет обозначена позиция по данному вопросу, и отказались раскрывать детали предполагаемого проекта.

В июне 2021 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала криптоактивы самой опасной стратегией инвестирования. Глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев подчеркнул, что законы не запрещают инвестиции в криптовалюту, однако мнение ЦБ в части крипторынка «сугубо отрицательное».

При этом участники рынка уже высказывали свое мнение относительно необходимости регулирования этого направления в России. В частности, директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко отмечал, что, по независимым оценкам, объем активов россиян на криптобиржах превышает 15 млрд долларов, поэтому предоставление услуги инвестирования в криптовалюты в российском поле может быть потенциально правильным.

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