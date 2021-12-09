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Аксаков: власти выбирают между запретом и легализацией криптобирж

17.12.2021 11:07
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Интерфакс

Власти сейчас обсуждают два диаметрально противоположных подхода к регулированию в России криптовалют — от полного запрета до легализации бирж, в течение 2022 года нужно будет определиться с выбором. Об этом заявил накануне на пресс-конференции председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передало агентство «Интерфакс».

Аксаков напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о налогообложении криптовалют. «Вот все дискуссии, связанные с тем, как определять соответствующие инструменты новые и как налогооблагать, должны быть в весеннюю сессию (с 10 января по 31 июля 2022 года. — Прим. «Интерфакса») обязательно завершены, для того чтобы в следующий налоговый период, 2023 год, уже мы могли войти с полным пониманием, как все это должно регулироваться», — сказал он.

Взимать налог на добавленную стоимость при операциях с цифровыми финансовыми активами не планируется. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

 16.12.2021 12:34

«Есть подходы очень жесткие о том, чтобы полностью запретить приобретение, владение криптовалютами. Есть подход, что здесь должны быть соответствующие криптообменники, биржи легализованы, для того чтобы все было прозрачно, понятно регулирующим органам, ну и той же Федеральной налоговой службе было бы легче налогооблагать эти операции», — сказал Аксаков.

Депутат особо отметил процесс майнинга криптовалют, для которого необходимо энергоемкое оборудование. Он высказался за внесение этой деятельности в ОКВЭД, что позволит взимать с майнеров налоги, а также предоставлять им электроэнергию не по льготной цене для физических лиц, как это делается сейчас, а по цене для промышленных потребителей.

«Если мы майнинг определяем как вид бизнес-деятельности, значит, он должен приобрести ОКВЭД и соответствующим образом налогооблагаться. Думаю, что мы к этому придем. Я считаю, что нам его необходимо узаконивать, в том числе с точки зрения налогообложения и в том числе с точки зрения потребления электроэнергии», — сказал Аксаков.

Правительственный законопроект о признании цифровой валюты имуществом в целях налогообложения был внесен в Госдуму в декабре 2020 года. В первом чтении он был принят в январе. Комментируя ситуацию, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что прежде чем облагать криптовалюту налогом, нужно ее легализовать.

Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков, связанных с большим количеством трансакций, которые могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма. Такую информацию агентства Reuters, ссылающегося на два источника, приводит ТАСС.

 17.12.2021 10:50

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