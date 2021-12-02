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Lombard Odier: доллар в России будет стоить 69—74 рубля в 2022 году

17.12.2021 12:01
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Курс доллара в следующем году будет находиться в диапазоне от 69 до 74 рублей. Такой прогноз дает швейцарский банк Lombard Odier.

Как указывают аналитики банка, в настоящее время на финансовые рынки влияют три основных фактора: появление штамма коронавируса «омикрон», чья вирулентность и устойчивость к вакцинам еще до конца не изучены, ожидания повышения Федеральной резервной системой США базовой ставки и динамика цен на рынках сырья.

«Курс рубля по отношению к доллару продолжит укрепляться и будет находиться в диапазоне 69—74 рублей в следующем году, — прогнозирует Lombard Odier. — Основную поддержку российская валюта получит от роста цен на энергоносители и природный газ, стоимость которых останется высокой до IV квартала 2022 года. Основными рисками для рубля являются внешнеполитические, хотя встреча президентов России и США на саммите в Женеве указывает на некоторое ослабление напряженности в отношениях между странами».

Рубль может значительно укрепиться в следующем году, считает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Национальную валюту России поддержит стремительный рост цен на энергоносители, если не вмешаются геополитические факторы, заявил он в интервью Банки.ру.

 02.12.2021 11:52

Цены на нефть в I квартале 2022 года, по прогнозам банка, останутся на уровне 70 долларов за баррель. В течение года они могут снизиться, так как в конечном итоге предложение превысит спрос из-за принятого странами ОПЕК+ решения продолжить увеличение ежемесячных поставок нефти.

«По нашим прогнозам, курс евро по отношению к доллару будет снижаться с сегодняшних 1,13 до 1,09 к концу 2021 года. Ожидания участников рынка в отношении повышения процентной ставки ФРС оказывают поддержку американской валюте. Мы считаем, что процентная ставка поднимется на 25 базисных пунктов во втором полугодии 2022 года. Также к укреплению доллара может привести снижение темпов глобального экономического роста, наблюдающееся с III квартала этого года. На евро повлияет значительное сокращение доли иностранных инвесторов в акциях еврозоны, начавшееся в IV квартале 2020 года, а также снижение торгового баланса стран ЕС», — отмечается в обзоре.

06.12.2021 07:00

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