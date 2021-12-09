ВТБ прогнозирует двузначную доходность сберегательных продуктов в 2022 году

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке спровоцирует новый рост ставок по депозитам в России — в следующем году они могут стать двузначными. Такой прогноз дали в банке ВТБ, комментируя повышение ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ в пятницу на 1 процентный пункт до 8,5% годовых.

Максимальная доходность сберегательных продуктов в 2022 году может достичь уже 10% годовых, считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин. По его словам, реакция рынка не обязательно будет одномоментной, ставки могут повышаться постепенно, в том числе с учетом решений регулятора уже на следующих заседаниях. Однако общий тренд рекордного роста доходности по вкладам для населения сохранится, полагает представитель ВТБ.

По его словам, для вкладчиков решение ЦБ повысить ставку на 1 п. п. означает продолжение роста ставок по рублевым вкладам и накопительным счетам в ближайшие две-три недели. Сегодня максимальная доходность крупнейших игроков рынка находится в районе 9% годовых, но еще до Нового года, с учетом предпраздничных предложений, может повыситься до 9,5% и более, прогнозирует Степочкин.

«В 2022 году мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 8,5%, что окажет поддержку рынку депозитов и накопительных счетов: средние ставки по рублевым вкладам от года будут находиться на уровне 7,5—8% годовых, а максимальные значения с учетом дополнительных опций и акций могут превысить и 10%. При этом нужно учитывать, что они не будут представлены в качестве стандартных рыночных предложений. В некоторых банках реальная ставка по акционным продуктам может оказаться ниже заявленной с учетом дополнительных расходов вкладчика на подписки и сервисы», — указывает эксперт.

Он обращает внимание на особую ситуацию на рынке накопительных счетов, где «сформировалась своя аудитория, которая не настроена менять удобство управления деньгами на фиксированную ставку по вкладу». «Банки предлагают по ним достаточно высокий уровень доходности, и мы ожидаем, что число держателей накопительных счетов в следующем году продолжит расти. В первую очередь это будет происходить за счет новых сервисов и расширения возможностей daily banking. По сути, накопительный счет станет центральным расчетным продуктом, вокруг которого будет аккумулирована вся сберегательная инфраструктура клиента», — прогнозирует начальник управления «Сбережения» ВТБ.

В банке полагают, что дальнейшее повышение ставок по сберегательным продуктам, в первую очередь по срочным вкладам, ускорит темпы роста депозитного портфеля российских банков. В следующем году он может вырасти на 6%, а объем рублевых вкладов — на 10%. Портфель счетов до востребования сохранится на уровне текущего года, а в целом рынок классических пассивов может вырасти за 2022 год примерно на 5%.

В общей сложности на счетах в российских банках по итогам 2022 года, по прогнозам ВТБ, будет храниться порядка 14,5 трлн рублей. Аналогичного объема впервые достигнет портфель инвестиционных вложений физлиц, увеличившись примерно на 30% по сравнению с итогами 2021 года. Темп прироста инвестпортфеля замедлится: к этому приведут высокие ставки по рублевым депозитам, сопоставимые с доходностью консервативных стратегий.

«Одновременно мы увидим ускоренную дедолларизацию рыночного портфеля: при отсутствии форс-мажоров на горизонте одного года — двух лет можно ожидать относительно стабильный рубль, и в силу крайне низких ставок по валютным вкладам доллары и евро будут просто невыгодны как средство сбережений. Поэтому рост доли валюты будет наблюдаться только в сегменте средств до востребования, которые будут использоваться для расчетных целей», — комментирует представитель ВТБ.

В Почта Банке также полагают, что решение ЦБ повысить ключевую ставку стимулирует дальнейший рост ставок по депозитам и сберегательным счетам. «Еще накануне решения ЦБ мы подняли ставки по целому ряду вкладов, поскольку сегодняшнее решение ЦБ было ожидаемым для банков. В ближайшее время планируем еще увеличить ставки», — рассказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.

По его мнению, до конца декабря на рынке ожидается общее повышение ставок по вкладам на 0,25—0,5 п. п. Однако в следующем году можно ожидать замедления роста ключевой ставки, полагает он. Чаусов напоминает, что сегодня ставки по вкладам в банках уже находятся на довольно высоком уровне в 7,5—9%.

«Диапазон лучших предложений ставок без специальных условий зафиксируется на уровне 8—9% годовых. Срочные вклады начнут расти опережающими темпами по сравнению с накопительными и сберегательными счетами, так как это хорошее время для размещения средств во вклады и фиксирования ставки на длительный срок», — пишет эксперт.



«Стоимость вкладов сейчас во многом зависит от ключевой ставки. Поэтому естественно, что после первых признаков стабилизации и снижения ключевой ставки банки начнут понижать ставки и уменьшать сроки вкладов с «высокими» ставками», — заключает он.