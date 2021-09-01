«Открытие» достигло соглашения с Аганбегяном по иску к экс-менеджменту банка
Банк «Открытие» и его экс-президент Рубен Аганбегян подали заявление об утверждении мирового соглашения в рамках дела о взыскании 289,5 млрд рублей убытков с экс-менеджмента банка, следует из картотеки арбитражных дел.
«Мы подтверждаем, что мировое соглашение подписано и подано в суд. Дата судебного заседание на данный момент еще не назначена», — сообщили в пресс-службе банка.
В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал рекордные 289,5 млрд рублей с бывших руководителей «Открытия» по иску ЦБ. Кроме Аганбегяна, ответчиками по делу выступили бывший акционер «Открытия» АО «Открытие холдинг» и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев и бывший член совета директоров Елена Будник.
Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации «Открытия». Продажа акций банка запланирована на 2022 год.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ПАО «Банк Траст» об аресте имущества одного из основателей финансовой группы «Открытие» Вадима Беляева на 156,6 млрд рублей, говорится в материалах суда.01.09.2021 18:07