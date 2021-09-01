«Открытие» достигло соглашения с Аганбегяном по иску к экс-менеджменту банка

Банк «Открытие» и его экс-президент Рубен Аганбегян подали заявление об утверждении мирового соглашения в рамках дела о взыскании 289,5 млрд рублей убытков с экс-менеджмента банка, следует из картотеки арбитражных дел.

«Мы подтверждаем, что мировое соглашение подписано и подано в суд. Дата судебного заседание на данный момент еще не назначена», — сообщили в пресс-службе банка.

В сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы взыскал рекордные 289,5 млрд рублей с бывших руководителей «Открытия» по иску ЦБ. Кроме Аганбегяна, ответчиками по делу выступили бывший акционер «Открытия» АО «Открытие холдинг» и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев и бывший член совета директоров Елена Будник.

Летом 2019 года регулятор объявил о завершении санации «Открытия». Продажа акций банка запланирована на 2022 год.