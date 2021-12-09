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Банк России против использования финансовой инфраструктуры РФ для сделок с криптовалютами

17.12.2021 18:00
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Юлия Кривошеева, руководитель направления банковского контента Банки.ру
Юлия Кривошеева руководитель направления банковского контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютами, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое, связанное с тем, что это большие риски для розничных инвесторов. У этого актива очень большая волатильность. Криптовалюты часто используются для нелегальных операций криминального характера, они непрозрачны, и поэтому мы, конечно, не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы», — пояснила Набиуллина.

Ранее Центробанк неоднократно отмечал, что видит высокие риски в развитии рынка криптовалют и планирует с помощью законодательных изменений ограничить переводы платежей в пользу криптовалютных бирж. По словам главы регулятора, реализовать это вполне возможно.

Власти сейчас обсуждают два диаметрально противоположных подхода к регулированию в России криптовалют — от полного запрета до легализации бирж, в течение 2022 года нужно будет определиться с выбором. Об этом заявил накануне на пресс-конференции председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передало агентство «Интерфакс».

 17.12.2021 11:07

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