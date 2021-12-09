Банк России против использования финансовой инфраструктуры РФ для сделок с криптовалютами
Банк России выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютами, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое, связанное с тем, что это большие риски для розничных инвесторов. У этого актива очень большая волатильность. Криптовалюты часто используются для нелегальных операций криминального характера, они непрозрачны, и поэтому мы, конечно, не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы», — пояснила Набиуллина.
Ранее Центробанк неоднократно отмечал, что видит высокие риски в развитии рынка криптовалют и планирует с помощью законодательных изменений ограничить переводы платежей в пользу криптовалютных бирж. По словам главы регулятора, реализовать это вполне возможно.
Власти сейчас обсуждают два диаметрально противоположных подхода к регулированию в России криптовалют — от полного запрета до легализации бирж, в течение 2022 года нужно будет определиться с выбором. Об этом заявил накануне на пресс-конференции председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передало агентство «Интерфакс».
Власти сейчас обсуждают два диаметрально противоположных подхода к регулированию в России криптовалют — от полного запрета до легализации бирж, в течение 2022 года нужно будет определиться с выбором. Об этом заявил накануне на пресс-конференции председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передало агентство «Интерфакс».17.12.2021 11:07