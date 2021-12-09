Банк России против использования финансовой инфраструктуры РФ для сделок с криптовалютами

Банк России выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютами, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.



«Наше отношение к криптовалютам, мягко скажем, скептическое, связанное с тем, что это большие риски для розничных инвесторов. У этого актива очень большая волатильность. Криптовалюты часто используются для нелегальных операций криминального характера, они непрозрачны, и поэтому мы, конечно, не можем приветствовать инвестиции в такого рода активы», — пояснила Набиуллина.

Ранее Центробанк неоднократно отмечал, что видит высокие риски в развитии рынка криптовалют и планирует с помощью законодательных изменений ограничить переводы платежей в пользу криптовалютных бирж. По словам главы регулятора, реализовать это вполне возможно.