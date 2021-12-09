Клиенты ЮниКредит Банка смогут получать кэшбэк в милях «Аэрофлота»

ЮниКредит Банк и «Аэрофлот» стали партнерами. Теперь за покупки по дебетовым картам клиенты могут получать мили программы «Аэрофлот Бонус», сообщили в кредитной организации.

«Держатели дебетовых карт ЮниКредит Банка теперь могут получать за покупки мили программы «Аэрофлот Бонус»: одну милю за каждый кэшбэк-рубль. Условия, по которым начисляется кэшбэк, остались прежними. Клиент может выбрать любую опцию, но вместо кэшбэк-рублей копить мили «Аэрофлот Бонус», — поясняется в релизе.

В банке напоминают, что по картам Prime можно получить кэшбэк за покупки в размере до 10%, по картам Extra — до 5% с опцией «Кэшбэк на всё» и до 7% с опцией «Умный кэшбэк», по картам Cash&Back — до 10% с опцией «Авто и транспорт», до 5% с опцией «Умный кэшбэк» и до 2% с опцией «Кэшбэк на всё».

Чтобы перейти на накопление миль, клиенту нужно:

Зайти в приложение Mobile.UniCredit (раздел «Ваши бонусы») и нажать на карту, за покупки по которой он хочет получать мили. Выбрать любую опцию кэшбэка. В разделе «Бонусная программа» кликнуть на «Аэрофлот Бонус» и нажать на «Применить настройки». Ввести номер участника программы «Аэрофлот Бонус». Со следующего месяца клиент будет получать мили за покупки по карте.

Программа лояльности «Аэрофлот Бонус» позволяет использовать накопленные мили для покупки авиабилетов, повышения класса обслуживания, приобретение товаров и услуг партнеров программы, указывают в ЮниКредит Банке. Например, за мили можно оформить смартфон в «Каталоге премий».



Чтобы вновь получать кэшбэк рублями, нужно изменить настройки в разделе «Ваши бонусы» в Mobile.UniCredit. Накопленные мили при этом сохранятся.