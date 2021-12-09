«Ренессанс Кредит» повысил доходность вклада «Без границ»
17.12.2021 18:36
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ИсточникBanki.ru
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Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевому депозиту «Без границ». Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.
Как уточняется, теперь при размещении средств через интернет- или мобильный банк доходность составит 7,25% годовых, а при открытии вклада в отделении банка — 7%.
Минимальная сумма размещения — 1 тыс. рублей, срок — шесть месяцев.
Проценты по депозиту «Без границ» выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (капитализация) или счет карты по выбору клиента. Есть возможность пополнения и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора применяется ставка вклада, а доход рассчитывается исходя из фактического периода нахождения средств на счете, следует из релиза.
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