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«Ренессанс Кредит» повысил доходность вклада «Без границ»

17.12.2021 18:36
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Ренессанс Кредит

Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по рублевому депозиту «Без границ». Об этом в пятницу сообщили в кредитной организации.

Как уточняется, теперь при размещении средств через интернет- или мобильный банк доходность составит 7,25% годовых, а при открытии вклада в отделении банка — 7%.

Минимальная сумма размещения — 1 тыс. рублей, срок — шесть месяцев.

Проценты по депозиту «Без границ» выплачиваются ежемесячно на текущий/депозитный счет (капитализация) или счет карты по выбору клиента. Есть возможность пополнения и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора применяется ставка вклада, а доход рассчитывается исходя из фактического периода нахождения средств на счете, следует из релиза.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Логотип "КБ «Ренессанс Кредит»" Николай Юртаев

Николай Юртаев

эксперт по клиентскому сервису службы поддержки клиентов ба...
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