Набиуллина призвала россиян отказаться от эмоциональных покупок дорогостоящих товаров

Ажиотажные покупки могут оказаться ошибочными, так как есть риск переплатить за товары, цены на которые могут снизиться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров 17 декабря, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5%. Она подчеркнула, что в особенности это касается дорогостоящих товаров, которые приобретаются в кредит.



«Когда цены растут, появляется все больше и больше ажиотажных покупок, и эти ажиотажные покупки могут оказаться ошибочными с точки зрения, в том числе, как люди могут оценить будущую динамику цен на подобные товары. И мы видели, что по ряду товаров, где цены сильно выросли, они даже снижались. И если Центральный банк обеспечит ценовую стабильность — а мы намерены это делать, — то, скорее всего, после такого резкого всплеска цен он не повторится, и по каким-то товарам цены могут расти ниже, чем общий уровень цен, а по каким-то — даже и снижаться», — пояснила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что предсказать заранее, по каким товарам цены могут снизиться, сложно, однако эту возможность стоит учитывать, чтобы не просчитаться в дорогостоящих покупках, особенно если они осуществляются в кредит.