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Банк России инициировал блокировку сайта ПК «Бест Вей»

17.12.2021 19:42
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Центробанк инициировал блокировку сайта потребительского кооператива «Бест Вей», сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями, внесенными федеральным законом от 1 июля 2021 № 250-ФЗ) инициировал ограничение доступа к информационному ресурсу межрегионального потребительского кооператива по улучшению качества жизни «Бест Вей» в Интернете, содержащему запрещенную к распространению информацию», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре РФ добавили, что ведомство совместно с Центробанком проводят системную работу по пресечению вовлечения граждан в сомнительные финансовые схемы. «Так, по итогам процессуальных проверок деятельности межрегионального потребительского кооператива «Бест Вей» и аффилированных ему организаций по факту создания финансовой пирамиды после вмешательства Генеральной прокуратуры РФ возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщило ведомство.

Кроме того, указали в Генпрокуратуре, ведется работа по ограничению доступа к информационным ресурсам названной компании с целью недопущения привлечения новых «инвесторов». Генпрокуратура на основании заключения Банка России направила в Роскомнадзор требование о блокировке сайта компании, на котором размещалась информация о привлекательности участия в деятельности компании. По итогам его рассмотрения доступ к этому интернет-ресурсу 15 декабря 2021 года ограничен.

ПК «Бест Вей» внесен в предупредительный список, публикуемый на сайте Банка России.

«В целях недопущения вовлечения в преступные финансовые схемы гражданам необходимо проявлять бдительность при инвестировании личных накоплений», — предупредили в Генпрокуратуре.

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