​ЦБ: из-за дефицита работников предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами

Спрос на работников растет по широкому кругу отраслей, при этом во многих секторах наблюдается дефицит рабочей силы, сообщает ЦБ. Как отметила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, все больше российских предприятий вынуждены повышать зарплаты «двузначными темпами», чтобы удержать сотрудников.

«В результате увеличение спроса на труд по различным категориям работников транслируется в устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждений перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников. Нехватка работников — один из факторов, ограничивающих возможности предприятий по расширению производства. Им сложно догонять растущий спрос», — рассказала Набиуллина.

Рост зарплат, не подкрепленный ростом производительности труда, может привести к усилению инфляционного давления, при котором номинальное увеличение доходов может съедаться ростом цен, подчеркнула глава ЦБ.