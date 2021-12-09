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​ЦБ: из-за дефицита работников предприятия вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами

17.12.2021 20:41
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Автор
Юлия Кривошеева, руководитель направления банковского контента Банки.ру
Юлия Кривошеева руководитель направления банковского контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Спрос на работников растет по широкому кругу отраслей, при этом во многих секторах наблюдается дефицит рабочей силы, сообщает ЦБ. Как отметила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина, все больше российских предприятий вынуждены повышать зарплаты «двузначными темпами», чтобы удержать сотрудников.

«В результате увеличение спроса на труд по различным категориям работников транслируется в устойчивый рост номинальных зарплат. В ходе обсуждений перед сегодняшним решением сразу несколько руководителей наших региональных главных управлений отметили, что все больше предприятий вынуждены повышать зарплаты двузначными темпами, чтобы удержать сотрудников. Нехватка работников — один из факторов, ограничивающих возможности предприятий по расширению производства. Им сложно догонять растущий спрос», — рассказала Набиуллина.

Рост зарплат, не подкрепленный ростом производительности труда, может привести к усилению инфляционного давления, при котором номинальное увеличение доходов может съедаться ростом цен, подчеркнула глава ЦБ.

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