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​Европейский центробанк намерен прекращать стимулирование экономики с осторожностью

17.12.2021 21:40
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Источник
Banki.ru

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг отказался от резкого прекращения поддержки экономики, поскольку «омикрон» создает неопределенность в отношении восстановления. Заявление прозвучало на фоне рекордного роста инфляции, сообщает Associated Press.

Регулятор подтвердил намерение отказаться в следующем году от скупки активов на 1,85 трлн евро (2,1 трлн долларов США) в соответствии с графиком. В то же время он сохранит стимулы, переведя часть покупок в другую программу поддержки. Также сообщается, что поддержка может быть возобновлена в случае необходимости.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что принятые в четверг меры дадут регулятору «гибкость и возможность» реагировать дополнительными стимулами в случае возникновения проблем. Она отметила, что проблемы с поставками сдерживают восстановление и еврозона не выйдет на допандемические показатели до начала следующего года. Но в 2022 году рост должен «резко ускориться», что даст ЕЦБ возможность постепенно отказаться от выкупа активов к марту.

Но Лагард также указала, что инфляция останется выше ожиданий. ЕЦБ повысил свой прогноз по инфляции в следующем году до 3,2%. Это превышает целевой показатель в 2% и значительно расходится с прогнозируемым еще в сентябре значением в 1,7%.

Экономика еврозоны выросла на 2,2% в III квартале, но экономисты напоминают о замедлении роста из-за нехватки запчастей и учащении случаев заражения вирусом. Хотя многие вопросы о варианте «омикрон» остаются без ответа, это не помешало Банку Англии на днях повысить процентные ставки в Великобритании. Несмотря на рост заболеваемости в стране, он стал первым Центральным банком среди ведущих экономик мира, повысившим ставки с начала пандемии.

Аналитики не ожидают первого повышения процентной ставки ЕЦБ с рекордных минимумов до 2023 года.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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