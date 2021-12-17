Все новости

Проинвестбанк признан банкротом

17.12.2021 21:15
2 982
Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Проинвестбанк

Пермский Проинвестбанк признан несостоятельным (банкротом). Резолютивную часть соответствующего решения Арбитражный суд Пермского края объявил на заседании 16 декабря 2021 года, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов. Суд назначил АСВ конкурсным управляющим.

Напомним, лицензия у Проинвестбанка была отозвана 23 апреля этого года. Центробанк, в частности, указывал, что «значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».

В июне ЦБ оценил «дыру» в капитале Проинвестбанка в 25,7 млн рублей.

РАПСИ в материале на эту тему указывает, что бывший председатель правления Проинвестбанка Александр Воронцов и экс-глава наблюдательного совета Максим Сорокин пытались оспорить в судебном порядке отзыв лицензии, а также ходатайство временной администрации о подаче заявления о банкротстве кредитной организации и распоряжение «О доформировании резервов». Однако требования бывших топ-менеджеров Проинвестбанка были отклонены.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»