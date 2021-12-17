Проинвестбанк признан банкротом

Пермский Проинвестбанк признан несостоятельным (банкротом). Резолютивную часть соответствующего решения Арбитражный суд Пермского края объявил на заседании 16 декабря 2021 года, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов. Суд назначил АСВ конкурсным управляющим.

Напомним, лицензия у Проинвестбанка была отозвана 23 апреля этого года. Центробанк, в частности, указывал, что «значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности».

В июне ЦБ оценил «дыру» в капитале Проинвестбанка в 25,7 млн рублей.



РАПСИ в материале на эту тему указывает, что бывший председатель правления Проинвестбанка Александр Воронцов и экс-глава наблюдательного совета Максим Сорокин пытались оспорить в судебном порядке отзыв лицензии, а также ходатайство временной администрации о подаче заявления о банкротстве кредитной организации и распоряжение «О доформировании резервов». Однако требования бывших топ-менеджеров Проинвестбанка были отклонены.