ЦБ оштрафовал банк «Открытие» и «АльфаСтрахование-Жизнь»

ЦБ привлек банк «Открытие» и страховую компанию «АльфаСтрахование-Жизнь» к административной ответственности. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Два постановления в отношении банка «Открытие» вынесены по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

СК «АльфаСтрахование-Жизнь» привлечена к административной ответственности по частям 1 и 2 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Всеми постановлениями предусмотрено наложение административного штрафа, при этом в номерах документов нет традиционных для регулятора обозначений, указывающих, применяются санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по данной статье может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Все постановления вынесены 17 декабря и пока не вступили в законную силу.



Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждению направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.