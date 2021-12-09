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Москва и Тюменская область возглавили рейтинг регионов по качеству жизни

19.12.2021 12:05
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РИА Новости

Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по качеству жизни в регионах, который подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщила глава агентства Светлана Чупшева.

«В (первую) десятку лидеров (рейтинга) по качеству жизни вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашская Республика, Севастополь, Тульская область», — сказала Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ в режиме видеоконференции.

Она отметила, что уровень богатства региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга. «Зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств», — сказала глава АСИ.

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