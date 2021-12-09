«Эксперт РА» присвоило банку «Урал ФД» рейтинг «ruBBB-»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку «Урал ФД» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

«Рейтинг банка обусловлен консервативной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при волатильных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и удовлетворительной оценкой качества корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

Как отмечает «Эксперт РА», банк «Урал ФД» специализируется на кредитовании физических лиц, комплексном обслуживании юридических лиц и операциях на рынке ценных бумаг. Головной офис банка расположен в Перми, сеть продаж представлена 17 обособленными офисами на территории Пермского края, а также тремя кредитно-кассовыми офисами в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

По данным аналитиков, основу активов банка составляет ссудный портфель юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей (52% валовых активов на 1 ноября 2021 года), при этом большая часть кредитов представлена розничными ссудами (31% активов). Качество кредитов юрлиц и ИП агентство оценивает консервативно «по причине наличия значительного объема обесцененных кредитов». У розничного портфеля, который представлен ипотечными и потребительскими кредитами, адекватное качество, указывают эксперты.

Отмечается, что для кредитного портфеля в целом характерен высокий уровень обеспеченности (покрытие совокупного кредитного портфеля без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 167% на 1 октября 2021 года).



Качество корпоративного управления в целом, по мнению аналитиков, соответствует масштабам бизнеса и профилю деятельности банка. По мнению агентства, менеджмент банка сохраняет недостаточную степень независимости от собственника, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений (в составе совета директоров банка отсутствуют независимые директора, преобладает практика проведения заочных заседаний, в том числе в результате пандемии).

Также агентство обращает внимание на значительные кадровые изменения в составе совета директоров и топ-менеджмента, произошедшие в 2020—2021 годах, и пока не может оценить результативность новой управленческой команды. «Стратегия банка находится в стадии доработки, основной фокус деятельности будет направлен на рост гарантийного бизнеса, в том числе за счет передачи гарантий другим игрокам, развитие факторинга совместно с сестринской компанией «ЭР-Телеком» и активный рост кредитного портфеля ЮЛ при сдержанном развитии розничного кредитования», — резюмируют аналитики.