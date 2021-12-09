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Страховщики зафиксировали повышение тревожности у россиян

19.12.2021 20:57
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Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Росгосстрах (СК ПАО)

Количество обращений россиян за помощью к психологам и психотерапевтам выросло в январе — августе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го в 2,5 раза. Это показал анализ запросов, поступивших от клиентов компании «Росгосстрах» по добровольному медицинскому страхованию.

Отмечается, что пандемия коронавируса и проблемы, с которыми сталкиваются из-за нее люди по всей планете, негативно отразились на психологическом самочувствии россиян. Самыми распространенными являются жалобы на психическую и физическую усталость, снижение энергии и мотивации к деятельности, ощущение беспомощности и несостоятельности, страх не справиться с трудной жизненной ситуацией, панические атаки, возвращение ранее пережитых фобий.

Аналитики страховщика также ссылаются на опубликованные летом результаты глобального опроса международной компании по сбору и анализу статистики Statista, согласно которым Россия заняла четвертое место по количеству жителей, испытывавших психологические проблемы в течение последних 12 месяцев.

«Несомненно, существенные изменения привычного образа жизни из-за различных пандемийных ограничений не могли не отразиться на самочувствии и самоощущении наших сограждан, неопределенность всегда сопровождается повышением тревожности. Но более чем двукратный рост обращений за психологической помощью объясняется в том числе и ее большей доступностью за счет использования дистанционных консультаций», — считает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова.

Между тем согласно опросу, проведенному цифровым медицинским сервисом «Доктор рядом» и российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, 75% россиян нашли у себя признаки эмоционального выгорания. Из 75% респондентов каждый третий (36%) уже замечает у себя такие признаки, как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость. 35% считают, что почти или уже выгорели, а 4% замечают у себя такие симптомы впервые. Оставшиеся 25% не замечают у себя ничего из вышеперечисленных симптомов.

Чаще всего признаки эмоционального выгорания обнаруживали у себя жители Новосибирска и области (92%), Казани и Татарстана в целом (85%), Санкт-Петербурга и области (78%), Москвы и области (76%), Самары и области (73%), Екатеринбурга и Свердловской области (68%), а также Краснодара и Краснодарского края (68%).

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Марина Решетникова считает, что выгорание можно рассматривать как одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса.

«Помочь себе в таких условиях можно следующими действиями: планируйте время работы и время отдыха; разделите зону рабочего пространства и зону отдыха (особенно это важно для тех, кто работает из дома); не перегружайте себя, выпишите рабочие задачи и решите какие вы точно в состоянии сегодня выполнить (приоритезируйте их по срокам). Помните, что депрессия и накопление усталости как признаки эмоционального выгорания начинаются незаметно и развиваются постепенно. Их можно сразу не заметить, поэтому важно уделять внимание к своему психоэмоциональному и физическому состоянию, слышать себя», — советует эксперт.

Среди прочего в исследовании говорится, что профессионалы разных областей тоже обнаруживают у себя признаки эмоционального выгорания под конец года. Самый большой процент таких специалистов обнаружился среди бухгалтеров и HR-менеджеров (88% в обеих позициях). Такой же показатель наблюдается и среди юристов (83%). Перед праздничными днями высокий стресс привел к эмоциональному выгоранию сотрудников банков и PR-менеджеров (по 82% в каждой специализации), а также 75% IT-специалистов, 74% медиков и фармацевтов, 69% административного персонала и 57% специалистов по логистике и транспорту.

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