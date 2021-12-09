Абсолют Банк запустил сервис удаленной биометрической идентификации. Как сообщила пресс-служба кредитной организации, новая цифровая услуга позволяет стать клиентом «Абсолюта» и оформлять любые финансовые продукты не выходя из дома или из любой точки планеты.

Как уточняется, для удаленной идентификации на сайте банка необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и биометрический профиль. В банке отметили, что высокотехнологичный проект реализован «Абсолютом» на платформе банка в ЦФТ.



«Биометрические данные хранятся в Единой биометрической системе в виде зашифрованного числового кода, который невозможно преобразовать обратно в исходные данные. Технология Liveness использует два идентификатора — голос и изображение, что позволяет отличить живого человека от робота, и защищает от мошенничества. Биометрия — это уникальный «ключ», который нельзя потерять и крайне сложно подделать», — рассказали в банке.

После идентификации на сайте и заявки на подключение к интернет-банку новый клиент «Абсолюта» получает логин, пароль и возможность оформлять любые доступные услуги удаленно. Те, у кого еще нет биометрического профиля, могут зарегистрировать свои данные в любом отделении Абсолют Банка или в другом ближайшем банке.



Для передачи и подтверждения данных понадобятся паспорт, номер СНИЛС и действующий профиль на «Госуслугах». Если профиля нет, то сотрудник банка создаст учетную запись, сделает фото и запись голоса и завершит биометрическую идентификацию личности.