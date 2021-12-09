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​Банк ДОМ.РФ распространил действие программы «Ставка ниже» на ипотеку с господдержкой

19.12.2021 15:01
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Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк ДОМ.РФ

Банк ДОМ.РФ распространил условия программы снижения ставок на ипотечные кредиты с государственной поддержкой при внесении единовременного платежа в размере от 1,1% суммы ипотеки. Как сообщили в банке, теперь зафиксировать ставку на 12 месяцев, пять лет и весь срок кредита можно в рамках «Семейной», «Льготной» «Дальневосточной» и «Сельской» ипотеки.

Как уточняется в релизе кредитной организации, размер единовременного платежа рассчитывается от суммы кредита или от стоимости приобретаемой недвижимости. Скидка к ставке варьируется от 0,5 процентного пункта до 6 п. п.

Программа «Ставка ниже» также действует при оформлении ипотечных кредитов на приобретение квартиры на этапе строительства, готового жилья, индивидуального дома, на строительство загородного дома, в рамках рефинансирования, а также при оформлении кредита под залог имеющейся квартиры.

Оформить жилищный кредит по программе «Семейная ипотека» в Банке ДОМ.РФ можно по ставке от 4% годовых, «Льготная ипотека» доступна по ставке от 5,4%, «Дальневосточная ипотека» — от 0,1%, «Сельская ипотека» — от 2,3%.

Зарплатным клиентам банка и сотрудникам медицинской или научной сферы, подтверждающим доход выпиской из ПФР, которую сотрудник банка заказывает самостоятельно с согласия клиента, предоставляется дополнительный дисконт в размере до 0,7 п. п. Все скидки суммируются между собой, добавили в банке.

В финучреждении напомнили, что подать заявку на ипотеку можно в режиме онлайн, более 80% решений принимаются в течение одной минуты.

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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Максим Перелыгин

руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО...
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