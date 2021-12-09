​МКБ и ГК «Гранель» предлагают семейную ипотеку по ставке 1% годовых

Московский Кредитный Банк и группа компаний «Гранель» запустили субсидированную программу семейной ипотеки со ставкой 1% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Такие условия распространяются на весь срок действия кредитного договора. Максимальная сумма займа — 12 млн рублей на срок до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости жилья. Среди дополнительных условий — оформление полиса комплексного страхования», — говорится в релизе.

Клиентам МКБ доступна к приобретению жилая недвижимость в комплексах ГК «Гранель», расположенных на территории Московского региона: «Тринити-2», «Живописный», «Бригантина», «Государев дом», «Императорские Мытищи», «Инновация», «Новая Рига», «Пехра» и «Реут».

Как напоминают в банке, семейная ипотека доступна российским семьям, где с 1 января 2018-го по 31 декабря 2023 года родился первенец или последующие дети, а также ей могут воспользоваться семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.