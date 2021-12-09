Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и серьезной мерой
19.12.2021 13:38
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Глава ВТБ Андрей Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и очень серьезной мерой. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
«Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать», — заявил он.
Ряд американских СМИ со ссылкой на источники ранее перечислил возможные шаги Белого дома в отношении России в случае «агрессии» против Украины. В них также упоминалось возможное отключение РФ от SWIFT.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.
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