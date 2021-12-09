​Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и серьезной мерой

Глава ВТБ Андрей Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и очень серьезной мерой. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



«Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная — это мало сказать», — заявил он.

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники ранее перечислил возможные шаги Белого дома в отношении России в случае «агрессии» против Украины. В них также упоминалось возможное отключение РФ от SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.