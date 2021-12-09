В России могут отменить комиссию за банковские переводы между своими счетами

Уже в 2022 году банковские переводы в пределах 1,4 млн рублей между своими счетами могут сделать бесплатными для клиентов, пишут «Известия». На это рассчитывают в Центробанке, где сейчас готовят соответствующие предложения по изменению законодательства. Как ранее заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, рост обещанной доходности вслед за ключевой ставкой делает срочные вклады привлекательным инструментом сбережения, но банки искусственно ограничивают для клиентов возможности использовать эти новые, более выгодные предложения. Существуют барьеры в виде комиссий на перевод средств вкладчика из одного банка в другой. Поэтому ЦБ обсуждает инициативу о том, чтобы сделать бесплатными переводы в рамках 1,4 млн рублей. Такие переводы можно будет осуществлять как в СБП, так и по другим банковским каналам.

Но пока бесплатные переводы не будут распространяться на карточные счета — вопрос необходимо обсуждать с платежными системами, в том числе с международными, отметили в пресс-службе Центробанка.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева считает инициативу справедливой и своевременной мерой. По ее мнению, было бы правильно распространить это нововведение на все виды переводов между своими счетами, что способствовало бы даже снижению долговой нагрузки граждан. Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин считает, что может обостриться конкуренция за клиентов, дополнительное давление будет оказано как на уровень маржи, так и ликвидности, а количество клиентов, имеющих счета в двух и более банках, может увеличиться.

Зампред правления Совкомбанка Олег Машталяр уверен, что еще более важным драйвером может стать создание законодательных и технологических условий, в рамках которых любой гражданин имеет свободу выбора банка зачисления зарплаты, без участия в этом выборе работодателя, — например, создание государственной платформы зачисления зарплат и выбор потребителем банка дистанционно. Начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов также не сомневается, что инициатива ЦБ позволит сохранить динамику безналичных переводов, а пользователям — увеличить свою трансакционную активность.