Банки внедряют новые решения для роста популярности СБП

Темпы роста популярности использования платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) в сентябре, вызванного широкой рекламой возврата комиссий продавцам, снижаются второй месяц подряд, пишет «Коммерсант». Однако в декабре эксперты ожидают более заметного роста, и не только из-за традиционно более высоких трат граждан перед Новым годом: банки подготовили целый ряд новинок в рамках оплаты через СБП.
Так, Райффайзенбанк смог объединить преимущества статического и динамического QR-кода — отсканировав на кассе наклейку с QR-кодом, покупатель получает платежную ссылку с суммой покупки. По словам руководителя направления по развитию электронной коммерции банка Георгия Коннова, сканировать наклейку клиенту гораздо проще, а бизнесу не требуется покупать экраны для демонстрации QR. А в случае с платежной ссылкой бизнес может просто подключать СБП от любого банка. Банк «Русский Стандарт» и Национальная система платежных карт завершили тестирование бесконтактной оплаты с помощью приложения «СБПэй».
Банк России прорабатывает возможность косвенного участия иностранных банков в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе Ассоциации банков России по итогам заседания комитета по платежным системам.06.12.2021 19:44
СКБ-Банк представил новое решение для подключения торгово-сервисных предприятий к оплате через СБП по агентской схеме, что позволяет принимать платежи без открытия расчетного счета в банке. По словам бизнес-директора Делобанка Алексея Трегубова, интеграция СБП на любую платформу с помощью агентского API позволит финтех-компании подключить каждого клиента к СБП, исключая интеграцию с множеством банков, в которых могут быть открыты расчетные счета клиентов. Банк «Точка» в конце прошлой недели провел первую в России трансакцию через СБП между юрлицами. Полностью доступной для клиентов эта функция станет в I квартале 2022 года.
Сдерживает развитие платежных сервисов Системы быстрых платежей то, что оплата клиентами товаров и услуг с помощью СБП менее выгодна для банков, чем использование карт, — комиссии, которые они при этом получают, в разы меньше, указывают эксперты. Размер комиссии при оплате по СБП не превышает 0,7%, в рамках стандартного эквайринга — 1,5—2,5% в среднем.
Самые популярные кредитные карты с низкой стоимостью обслуживания
|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Годовое обслуживание, ₽
|от 9,9%
|до 50
|0 - 950
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Лиц.№ 2557
|10%
|до 1100
|0 - 21 535
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Лиц.№ 2268
|от 22,9%
|до 62
|0 - 948
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Лиц.№ 2272
|от 9,9%
|до 50
|0
|
Лиц.№ 2557
|от 24,9%
|до 51
|1 200
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Лиц.№ 2268