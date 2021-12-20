Банки внедряют новые решения для роста популярности СБП

Темпы роста популярности использования платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) в сентябре, вызванного широкой рекламой возврата комиссий продавцам, снижаются второй месяц подряд, пишет «Коммерсант». Однако в декабре эксперты ожидают более заметного роста, и не только из-за традиционно более высоких трат граждан перед Новым годом: банки подготовили целый ряд новинок в рамках оплаты через СБП.

Так, Райффайзенбанк смог объединить преимущества статического и динамического QR-кода — отсканировав на кассе наклейку с QR-кодом, покупатель получает платежную ссылку с суммой покупки. По словам руководителя направления по развитию электронной коммерции банка Георгия Коннова, сканировать наклейку клиенту гораздо проще, а бизнесу не требуется покупать экраны для демонстрации QR. А в случае с платежной ссылкой бизнес может просто подключать СБП от любого банка. Банк «Русский Стандарт» и Национальная система платежных карт завершили тестирование бесконтактной оплаты с помощью приложения «СБПэй».

Лента новостей ЦБ работает над возможностью косвенного участия иностранцев в Системе быстрых платежей Банк России прорабатывает возможность косвенного участия иностранных банков в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в пресс-релизе Ассоциации банков России по итогам заседания комитета по платежным системам. 06.12.2021 19:44

СКБ-Банк представил новое решение для подключения торгово-сервисных предприятий к оплате через СБП по агентской схеме, что позволяет принимать платежи без открытия расчетного счета в банке. По словам бизнес-директора Делобанка Алексея Трегубова, интеграция СБП на любую платформу с помощью агентского API позволит финтех-компании подключить каждого клиента к СБП, исключая интеграцию с множеством банков, в которых могут быть открыты расчетные счета клиентов. Банк «Точка» в конце прошлой недели провел первую в России трансакцию через СБП между юрлицами. Полностью доступной для клиентов эта функция станет в I квартале 2022 года.

Сдерживает развитие платежных сервисов Системы быстрых платежей то, что оплата клиентами товаров и услуг с помощью СБП менее выгодна для банков, чем использование карт, — комиссии, которые они при этом получают, в разы меньше, указывают эксперты. Размер комиссии при оплате по СБП не превышает 0,7%, в рамках стандартного эквайринга — 1,5—2,5% в среднем.