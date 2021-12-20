ЦБ подготовил рекомендации для совершенствования планов восстановления финансовой устойчивости банков

Банк России подготовил материалы, которые дают ответы на вопросы кредитных организаций по разработке ключевых элементов плана восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ), а также знакомят с примерами лучшей международной практики. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«В пандемию COVID-19 эффективность системы антикризисного управления приобрела особую значимость, что является дополнительным стимулом для совершенствования подходов к разработке и реализации планов восстановления финансовой устойчивости», — отметила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

В информационном письме и рекомендациях изложено видение Банком России вопросов, связанных с содержанием информации о стресс-сценариях, мероприятиях ПВФУ, индикаторах их реализации и особенностях планирования, глубиной стресса, горизонтом прогнозирования, а также другими темами.

ЦБ рекомендует системно значимым кредитным организациям, для которых разработка ПВФУ является обязательной, использовать настоящие рекомендации при разработке и актуализации плана как на индивидуальной основе, так и для банковских групп. Остальным банкам ЦБ рекомендует ориентироваться на настоящий документ при самостоятельной разработке ПВФУ либо в случае получения соответствующего требования регулятора.



Как уточняет ЦБ, рекомендации призваны заменить положения письма Банка России 2012 года и будут использованы при проектировании изменений нормативного акта, устанавливающего требования к содержанию ПВФУ.

Одновременно с новыми рекомендациями Банк России представил информационный доклад, обобщающий международный опыт разработки ПВФУ. Отмечается, что в докладе затронуты одни из наиболее актуальных вопросов: критерии реализуемости и достаточности ПВФУ, обеспечение сопоставимости между банками, обязательный минимальный перечень индикаторов и их предельные значения. Также рассмотрены рекомендации по определению состава банковской группы и согласованию ПВФУ с формами отчетности, оптимальный уровень детализации в целях пропорционального регулирования, координация взаимодействия и эффективное распределение ресурсов.