Все новости

ЦБ подготовил рекомендации для совершенствования планов восстановления финансовой устойчивости банков

20.12.2021 10:49
1 242
Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru

Банк России подготовил материалы, которые дают ответы на вопросы кредитных организаций по разработке ключевых элементов плана восстановления финансовой устойчивости (ПВФУ), а также знакомят с примерами лучшей международной практики. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«В пандемию COVID-19 эффективность системы антикризисного управления приобрела особую значимость, что является дополнительным стимулом для совершенствования подходов к разработке и реализации планов восстановления финансовой устойчивости», — отметила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

В информационном письме и рекомендациях изложено видение Банком России вопросов, связанных с содержанием информации о стресс-сценариях, мероприятиях ПВФУ, индикаторах их реализации и особенностях планирования, глубиной стресса, горизонтом прогнозирования, а также другими темами.

ЦБ рекомендует системно значимым кредитным организациям, для которых разработка ПВФУ является обязательной, использовать настоящие рекомендации при разработке и актуализации плана как на индивидуальной основе, так и для банковских групп. Остальным банкам ЦБ рекомендует ориентироваться на настоящий документ при самостоятельной разработке ПВФУ либо в случае получения соответствующего требования регулятора.

Как уточняет ЦБ, рекомендации призваны заменить положения письма Банка России 2012 года и будут использованы при проектировании изменений нормативного акта, устанавливающего требования к содержанию ПВФУ.

Одновременно с новыми рекомендациями Банк России представил информационный доклад, обобщающий международный опыт разработки ПВФУ. Отмечается, что в докладе затронуты одни из наиболее актуальных вопросов: критерии реализуемости и достаточности ПВФУ, обеспечение сопоставимости между банками, обязательный минимальный перечень индикаторов и их предельные значения. Также рассмотрены рекомендации по определению состава банковской группы и согласованию ПВФУ с формами отчетности, оптимальный уровень детализации в целях пропорционального регулирования, координация взаимодействия и эффективное распределение ресурсов.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям
«ДОМ.РФ» разместил дебютный выпуск ипотечных облигаций с Абсолют Банком
РСХБ изменил условия вклада «Доходный» и продлил акцию по накопительному счету «Моя выгода»