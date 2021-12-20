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Всемирный банк назвал четыре риска для российской экономики

20.12.2021 12:25
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Автор
Анна Комарова специалист авторского департамента Банки.ру
Источник
Banki.ru

На данный момент имеются четыре вида рисков, от которых может пострадать российская экономика, заявил в интервью «Ведомостям» главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

По словам Найта, первый риск — угроза развития пандемии: это давит на экономику России сильнее, чем в ряде других стран, прежде всего из-за сравнительно низких темпов вакцинации, что, как отметил эксперт, так или иначе замедляет деловую активность и создает риски введения новых ограничений в будущем.

Как рассказал Найт, второй риск — инфляция: хотя Центральный банк, по его словам, предпринимает в целом своевременные усилия для ее снижения, говорить о контроле за ростом цен довольно сложно; вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым, более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики, уточнил эксперт.

Третий риск — возможное введение международных санкций: хотя Всемирный банк не оценивает вероятность новых ограничений, как и ослабления действующих, но если бы новые санкции были введены крупными странами или блоками стран, это оказало бы негативное воздействие, подчеркнул Найт; президент США Джо Байден во время видеоконференции с Владимиром Путиным предупредил российского коллегу, что в случае эскалации ситуации на Украине США могут ввести «решительные» экономические ограничения против России.

Четвертый риск — энергопереход: пока он представляет угрозу для России лишь в долгосрочной перспективе, но его темпы могут ускориться, полагает Найт; в октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до 2050 года, достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 году.

Переход РФ к «зеленой» экономике будет способствовать ее дальнейшему росту, считают авторы отчета Всемирного банка «Россия и глобальный переход на низкоуглеродное развитие: риски и новые возможности», который подготовлен совместно с Высшей школой экономики. Содержание документа приводит ТАСС.

 10.12.2021 20:58

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