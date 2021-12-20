Аксаков: россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей

Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей, сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«5 триллионов рублей, по некоторым данным, уже инвестировано россиянами в криптовалюту», — сказал он.

Аксаков отметил, что крипторынком интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы. «С криптовалютами надо поставить точку. Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать», — добавил он.