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Аксаков: россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей

20.12.2021 12:50
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Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей, сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«5 триллионов рублей, по некоторым данным, уже инвестировано россиянами в криптовалюту», — сказал он.

Аксаков отметил, что крипторынком интересуются в том числе неквалифицированные инвесторы. «С криптовалютами надо поставить точку. Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать», — добавил он.

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