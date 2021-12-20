НКР: портфель автокредитов в России может достичь 1,5 трлн рублей в 2022 году после 1,25 трлн в 2021-м

Количество выдаваемых автокредитов продолжит снижаться в 2022 году, но дальнейшее увеличение среднего чека обеспечит портфелю допандемийные темпы роста. Такой прогноз дает рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги».

К концу октября портфель автокредитов прибавил 19% по сравнению с началом 2021 года (23% в пересчете на годовые темпы) и 20,1% за последние 12 месяцев. НКР сохраняет прогноз на 2021 год, согласно которому портфель достигнет 1,25 трлн рублей (плюс 21%).

По итогам следующего года, несмотря на повышение процентных ставок и дефицит новых автомобилей, рост в сегменте автокредитов замедлится незначительно, поскольку резко увеличится их средний размер, считают аналитики. Темпы прироста портфеля останутся не ниже доковидного 2019 года, когда они составляли 17%: по мнению НКР, рынок в следующем году может вырасти на 16—18%, а в позитивном сценарии — на 20%. В результате в абсолютном выражении портфель автокредитов может составить 1,45—1,5 трлн рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за десять месяцев 2021 года в России было продано 1,44 млн автомобилей, что на 6,9% превышает аналогичный показатель за тот же период предыдущего года. Однако во многом рост объясняется относительно низкой базой 2020 года, когда автосалоны приостанавливали работу из-за локдауна.

В ноябре текущего года было продано на 20% меньше новых автомобилей, чем за тот же месяц 2020-го. В этом году традиционно сильный по объемам продаж декабрь может быть заметно слабее предыдущих лет из-за дефицита новых автомобилей, считают в НКР. Тенденция к сокращению количества сделок может сохраниться и в следующем году, так как маловероятно, что мировому автопрому удастся решить проблему нехватки электронных компонентов.

Вместе с тем динамика продаж автомобилей не в полной мере коррелирует с объемами автокредитования, отмечают аналитики. Если в количественном выражении, по мнению НКР, российский рынок автомобилей в следующем году может сократиться, то темпы роста в сегменте автокредитования будут не хуже, чем в 2019 году, хотя и ниже 2021-го.

В настоящее время, по оценкам агентства «Автостат» и Национального бюро кредитных историй, в кредит покупают примерно половину автомобилей, а не треть, как еще шесть лет назад. Это связано как с политикой автосалонов, предоставляющих возможность получить значительную скидку на автомобиль при покупке в кредит, так и с медленным восстановлением реальных доходов населения. По мнению НКР, доля сделок на рынке, оплаченных кредитными деньгами, будет расти и дальше, а дальнейшее повышение процентных ставок на фоне ужесточения денежно-кредитной политики окажет лишь ограниченное влияние на спрос на автокредиты.

Рост объемов автокредитования и в этом, и в следующем году обеспечит средний чек, который, по данным НБКИ, в октябре обновил рекорд — 1,22 млн рублей (плюс 40% за 12 месяцев). Вместе с тем темпы роста среднего кредита по сравнению с предыдущим месяцем в октябре существенно замедлились — до 0,2%.

«Средняя сумма автокредитов увеличивается не только из-за стабильного повышения рекомендованных производителями цен на новые автомобили, но и в результате навязывания дилерами дополнительных опций, — отмечается в обзоре. — Например, многие автосалоны отказывают в покупке по рекомендованной производителем цене и предлагают приобрести автомобиль с дополнительным оборудованием или аксессуарами (коврики для ног, сетки в багажник, велосипеды и пр.), причем совокупная стоимость таких дополнений с «установкой» может доходить до трети рекомендованной цены. Либо же потребителю предлагают заведомо невыгодные условия: заказать автомобиль и выкупить его через полгода без фиксирования финальной цены на стадии заключения договора. По мнению НКР, данные факторы в сочетании с дефицитом автомобильной электроники еще больше подстегнут рост среднего автокредита, и к концу следующего года он прибавит не менее 15%».

Поддержку рынку может оказать программа льготного автокредитования, добавляют эксперты. Из проекта федерального бюджета следует, что в 2022 году на эти цели планируется направить 10,3 млрд рублей.



Наконец, снижение количества продаж новых автомобилей будет частично компенсировано ростом в сегменте автомобилей с пробегом, в который в условиях дефицита мигрирует часть спроса, заключают в НКР.