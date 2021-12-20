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​Мировая экономика может столкнуться с шоком предложения облигаций

20.12.2021 21:41
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Источник
Banki.ru

Мировая экономика может столкнуться с шоком предложения облигаций на фоне растущей инфляции. Крупнейшие центральные банки планируют в следующем году сократить выкуп долговых обязательств на 2 трлн долларов, что станет причиной роста стоимости заимствований для многих правительств, сообщает Reuters.

Так, в течение многих лет центральные банки эффективно поддерживали государственные расходы. Они выкупали значительную часть государственных долгов на свои балансы и препятствовали слишком высокому росту доходности. Но когда регуляторы откажутся от этой практики, нехватка облигаций с высокими рейтингами, особенно в Европе, может превратиться в их избыток, замечает агентство.

По оценкам JP Morgan, спрос на облигации со стороны центральных банков в США, Великобритании, Японии и еврозоне упадет на 2 трлн долларов в 2022 году. Согласно прогнозу, к концу 2022 года доходность 10-летних облигаций США, Германии и Великобритании вырастет на 75, 45 и 55 базисных пунктов соответственно.

В глобальном масштабе JP Morgan прогнозирует, что центральные банки сократят покупки облигаций примерно на 3 трлн долларов, что приведет к повышению доходности в среднем на 20—25 базисных пунктов.

«Я не думаю, что следующий год будет катастрофой для рынка облигаций, но мы столкнемся с ситуацией, когда инфляция все еще высока, центральные банки медленно повышают процентные ставки, и на фоне этого происходит резкий рост предложения», — заявил глава департамента ставок и денежных средств Royal London Asset Management Крейг Инчес.

Федеральная резервная система США завершит поэтапный отказ от ежемесячных покупок облигаций на сумму 120 млрд долларов в марте. Программа Банка Англии по выкупу активов в чрезвычайных условиях пандемии на сумму 1,18 трлн долларов завершается уже в этом месяце, а Европейского центрального банка — на 2,09 трлн долларов — закончится в марте.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

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