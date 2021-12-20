20 декабря. Главное за минуту

🔹 В России могут отменить комиссию за банковские переводы между своими счетами. На это рассчитывают в Центробанке, где сейчас готовят соответствующие предложения по изменению законодательства. Как ранее заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, рост обещанной доходности вслед за ключевой ставкой делает срочные вклады привлекательным инструментом сбережения, но банки искусственно ограничивают для клиентов возможности использовать эти новые, более выгодные предложения.

🔹 Работодатели пожаловались на нехватку кадров в разных отраслях. Больше всего дефицит кадров испытывают сельское хозяйство, добывающая промышленность, металлургия, отрасль информационных технологий и химическое производство.

🔹 Банк России намерен добиться запрета дифференциации ставок по вкладам, которая возникает в случае приобретения дополнительных финансовых услуг. Ранее также и глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ против ситуации, когда для получения более высокой ставки по старому депозиту человек должен пополнить его новыми деньгами («старые» и «новые» деньги), и предложил ряд инициатив для устранения такой ситуации.

🔹 Чистая прибыль российского банковского сектора сократилась в ноябре на треть по сравнению с октябрем, до 151 млрд рублей, в том числе из‑за отрицательной валютной переоценки. Чистая прибыль текущего года по банковскому сектору составила на 1 декабря 2,251 трлн рублей.



🔹 Квартиры в новостройках России за год подорожали на 35%. Основными причинами стали повышенный спрос на недвижимость перед изменением программы льготной ипотеки, повышение цен на стройматериалы, что в среднем добавило около 8% к стоимости квадратного метра.

🔹 Исследование Банки.ру: страховой рынок за три квартала показал уверенный рост без рекордов. Темпы восстановительного роста страхового рынка замедляются, хотя весь 2021 год, очевидно, будет завершен с хорошими показателями. На динамику IV квартала и в большей степени следующего года будет оказывать давление рост ключевой ставки, снижающий объемы и динамику кредитования, следовательно, и страхование жизни заемщика уже не покажет такого роста, влияющего на динамику всего страхового рынка.

