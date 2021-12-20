ФССП 132 раза привлекла банки к ответственности за нарушения при списании средств граждан

Судебные приставы в 2020—2021 годах возбудили 132 дела об административном правонарушении в отношении банков за списание средств со счетов должников, защищенных законом от взыскания. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России.

В соответствии с законом, судебные приставы направляют поручения в банки о списании средств со счетов должников в счет погашения долгов. При этом часть средств, в том числе социальные выплаты, защищены от взысканий в счет долга. В соответствии с изменениями в законодательстве, с 1 июня 2020 года банки и иные кредитные организации обязаны самостоятельно осуществлять расчет суммы денежных средств, находящихся на банковском счете должников, на которую может быть наложен арест или обращено взыскание.

«Законом установлен максимальный размер удержаний из доходов граждан — не более 50%. При этом 50-процентным иммунитетом обладает последний периодический платеж, поступивший на счета должников от работодателей», — напомнили в ФССП. По ряду категорий исполнительных производств (о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба от преступления) размер удержаний не может превышать 70%. Кроме того, обладают иммунитетом социальные выплаты, к которым относятся различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского (семейного) капитала.

С 1 июня 2020 года должностные лица ФССП получили право привлекать к административной ответственности банки, удержавшие излишние денежные средства из зарплаты должников, а также списавшие у граждан социальные выплаты, защищенные законом. «С июня 2020 года по октябрь 2021 года в отношении банков было возбуждено 132 дела об административном правонарушении. Из них 64 дела возбуждено за несоблюдение размера удержания из заработной платы и иных доходов должников, 68 дел — за осуществление взыскания с доходов граждан, на которые не может быть обращено взыскание», — отметили в ФССП.

За эти нарушения банкам грозит ответственность по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве», предусматривающей штраф для юридических лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Так, в Хабаровском крае привлечен к штрафу в размере 50 тыс. рублей МТС Банк за стопроцентное взыскание зарплаты должника, поступившей на его счет от работодателя. В Якутии Алмазэргиэнбанк выплатил 50 тыс. рублей штрафа за списание со счета должника пособия на содержание ребенка с инвалидностью.