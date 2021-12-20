ЦБ намерен утвердить правила обращения криптовалют в России через законодательство

Банк России намерен законодательно утвердить правила обращения криптовалют. Как передает ТАСС, об этом рассказал журналистам в Госдуме заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

«Я думаю, что мы будем решать вопрос через внесение изменений в законодательство. Будет более точное определение того, как могут обращаться криптовалюты», — сказал он, отвечая на вопрос, выступает ли ЦБ за запрет переводов со счетов граждан в российских банках на криптобиржи.

По мнению регулятора, российские граждане и бизнес имеют право приобретать и хранить криптовалюту, но не через отечественную инфраструктуру или посредников, добавил Чистюхин.

Помимо прочего, Банк России готовит доклад, в котором опишет свое видение относительно криптовалют на российском финрынке, сообщил он. «Я думаю, что мы в ближайшее время опубликуем доклад о криптовалютах. В этом докладе будут наши подходы, связанные с тем, какое место для криптовалюты мы видим на российском финансовом рынке. Даю подсказку: мы не видим места криптовалюте на российском финрынке», — заключил зампред ЦБ.



Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор выступает за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой.