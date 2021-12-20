Россияне могут инвестировать в облигации регионов через платформу Мосбиржи «Финуслуги»

Платформа «Финуслуги» Московской биржи 20 декабря представила первый в России сервис купли-продажи «народных» облигаций субъектов РФ. Бумаги регионов с гарантированным доходом будут продаваться только на платформе «Финуслуги», при этом брокерский счет для их приобретения не потребуется, сообщила Мосбиржа.

Первым таким эмитентом, чьи бумаги можно приобрести на «Финуслугах», стала Калининградская область. Для покупки доступны облигации Калининградской области с постоянным купонным доходом, ставка купона — 9% годовых. Минимальная сумма инвестирования — 1 тыс. рублей.

«Все привлеченные в облигации средства пойдут на развитие и благоустройство Калининградской области. Инвесторы смогут выбрать проект, в который они желают направить свои средства, и будут получать ежеквартальный отчет по реализации проекта. Информацию о реализации проекта будет предоставлять Калининградская область», — отмечается в релизе.

Мосбиржа подчеркивает, что «народные» облигации регионов позволяют размещать средства без рыночного риска: цена бумаг фиксируется в проспекте эмиссии и складывается из номинала бумаги и накопленного купонного дохода. Продать бумагу можно в любой момент с сохранением накопленного купонного дохода.

Агентом по продаже и хранению «народных» облигаций субъектов РФ выступает Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московской биржи.

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Московской биржи Игоря Алутина, «по сути, «народные» облигации регионов являются аналогом накопительного счета с той разницей, что доход по нему не зависит от дополнительных условий и человек может сразу посчитать свою выгоду». Он подчеркнул, что «инвесторы будут помогать нашей стране развиваться, смогут лично участвовать в создании комфортной среды в своем или соседнем регионе».

Приобрести «народные» облигации российских регионов на «Финуслугах» можно будет после регистрации и привязки аккаунта на портале «Госуслуги», при этом идентификация в личном присутствии не требуется. После регистрации в разделе «Инвестиции» в личном кабинете можно выбрать и приобрести нужную бумагу, нажав на кнопку «Купить». При этом будет автоматически открыт счет депо в НРД, на котором будут храниться облигации.



Заявку на покупку «народных» облигаций регионов можно будет направить в любой день недели. Поручения на продажу исполняются на следующий день, если поданы до 16:00, или через рабочий день, если поданы после 16:00.