Все новости

Россияне могут инвестировать в облигации регионов через платформу Мосбиржи «Финуслуги»

20.12.2021 18:49
1 304
Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru

Платформа «Финуслуги» Московской биржи 20 декабря представила первый в России сервис купли-продажи «народных» облигаций субъектов РФ. Бумаги регионов с гарантированным доходом будут продаваться только на платформе «Финуслуги», при этом брокерский счет для их приобретения не потребуется, сообщила Мосбиржа.

Первым таким эмитентом, чьи бумаги можно приобрести на «Финуслугах», стала Калининградская область. Для покупки доступны облигации Калининградской области с постоянным купонным доходом, ставка купона — 9% годовых. Минимальная сумма инвестирования — 1 тыс. рублей.

«Все привлеченные в облигации средства пойдут на развитие и благоустройство Калининградской области. Инвесторы смогут выбрать проект, в который они желают направить свои средства, и будут получать ежеквартальный отчет по реализации проекта. Информацию о реализации проекта будет предоставлять Калининградская область», — отмечается в релизе.

Мосбиржа подчеркивает, что «народные» облигации регионов позволяют размещать средства без рыночного риска: цена бумаг фиксируется в проспекте эмиссии и складывается из номинала бумаги и накопленного купонного дохода. Продать бумагу можно в любой момент с сохранением накопленного купонного дохода.

Агентом по продаже и хранению «народных» облигаций субъектов РФ выступает Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московской биржи.

По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Московской биржи Игоря Алутина, «по сути, «народные» облигации регионов являются аналогом накопительного счета с той разницей, что доход по нему не зависит от дополнительных условий и человек может сразу посчитать свою выгоду». Он подчеркнул, что «инвесторы будут помогать нашей стране развиваться, смогут лично участвовать в создании комфортной среды в своем или соседнем регионе».

Приобрести «народные» облигации российских регионов на «Финуслугах» можно будет после регистрации и привязки аккаунта на портале «Госуслуги», при этом идентификация в личном присутствии не требуется. После регистрации в разделе «Инвестиции» в личном кабинете можно выбрать и приобрести нужную бумагу, нажав на кнопку «Купить». При этом будет автоматически открыт счет депо в НРД, на котором будут храниться облигации.

Заявку на покупку «народных» облигаций регионов можно будет направить в любой день недели. Поручения на продажу исполняются на следующий день, если поданы до 16:00, или через рабочий день, если поданы после 16:00.

Самые доходные облигации

Выбор пользователей Банки.ру
Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
Пересвет АКБ
21.08%
29.12.2021
погашение
Купить
АйДи Коллект
15.84%
29.12.2021
погашение
Купить
Онлайн Микрофинанс
14.42%
08.03.2022
погашение
Купить
Маныч-Агро
13.98%
29.12.2021
погашение
Купить
Мостотрест
13.79%
12.07.2022
погашение
Купить

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Обзор рынков от Банки.ру: не видим фундаментальных причин для ослабления рубля
Газпромбанк разместил выпуск биржевых облигаций на 30 млрд рублей
Официальный курс доллара повысился на 16 копеек, евро — понизился на 2
Самые эффективные сотрудники СберБанка получат его акции