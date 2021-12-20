Чистая прибыль российского банковского сектора снизилась в ноябре на треть

Чистая прибыль российского банковского сектора сократилась в ноябре на треть по сравнению с октябрем, при этом произошел значительный приток средств организаций в банки. Данные, характеризующие развитие банковского сектора РФ в ноябре 2021 года, представлены в тематическом материале Центробанка.

В розничном кредитовании в ноябре, по предварительным данным, по-прежнему активно росла ипотека — на 2,3% с учетом секьюритизации, указано в резюме обзора. Темп роста потребительского кредитования (плюс 1,6%) уже третий месяц держится на более умеренном уровне в сравнении с летними пиковыми значениями, в том числе благодаря введенным ранее макропруденциальным мерам.

Корпоративное кредитование замедлилось почти в два раза по сравнению с прошлыми месяцами (плюс 0,7% в ноябре против плюс 1,6% в сентябре — октябре), что, как поясняют в ЦБ, связано в том числе с погашением ряда крупных краткосрочных кредитов.

«Приток средств организаций (плюс 4,3%) был максимальным за последние шесть лет, в значительной степени благодаря росту государственных расходов. Средства населения, напротив, немного уменьшились (минус 0,1%), при этом снижение было по текущим счетам, в то время как срочные вклады показали умеренный рост, что характерно для последних месяцев ввиду роста ставок», — отмечает регулятор.

«Чистая прибыль сектора сократилась до 151 млрд рублей (доходность на капитал — 15,5% в годовом выражении) с 231 млрд рублей в октябре, в том числе из‑за отрицательной валютной переоценки. Кроме того, финансовый результат октября был завышен из‑за восстановления резервов в связи с урегулированием проблемных активов Банка непрофильных активов», — указано в материале.

Уточняется, что количество прибыльных банков снизилось за месяц с 248 до 234, однако по итогам 11 месяцев доля прибыльных банков в активах сектора не изменилась и составила 98%. Более 85% прибыли за 11 месяцев 2021 года получено системно значимыми кредитными организациями.



Чистая прибыль текущего года по банковскому сектору составила на 1 декабря 2,251 трлн рублей против 2,1 трлн на 1 ноября, свидетельствуют материалы ЦБ.