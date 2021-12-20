ЦБ: россияне стали чаще осознанно участвовать в финпирамидах в расчете «сорвать куш»

Участники финансовых пирамид осознают, что участвуют в финансовой пирамиде, но рассчитывают «сорвать куш». Как передает ТАСС, на такую тенденцию указал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«В принципе он помолодел, участник пирамиды. Он стал больше понимать, что это финансовая пирамида, то есть большинство тех, кто участвует в финансовых пирамидах, — они понимают, что это финансовая пирамида, они надеются «сорвать свой куш», поучаствовать в возможности заработать. Это не обман, это именно участие в финансовой пирамиде», — заявил Лях журналистам, отвечая на вопрос об изменении портрета жертвы финансовой пирамиды.

Глава департамента ЦБ также отметил, что людей стали активнее заманивать в финансовые пирамиды «не только на их собственные деньги»: теперь их чаще подталкивают к тому, чтобы они брали кредиты в микрофинансовых организациях, в банках и несли их непосредственно в финансовые пирамиды.



«Последние полтора года <…>, во-первых, предлагают инвестиции якобы в финансовые продукты, это связано с увеличением информированности граждан вообще о финансовом рынке <…>. И второе — это криптовалюта как средство платежей в пользу финансовых пирамид и криптовалюта как непосредственно инструмент, в который предлагают вкладываться», — пояснил Лях, отметив, что необходимо двигаться в сторону ограничения возможности нелицензированных организаций привлекать денежные средства якобы под инвестиции. «Такой сейчас запрет отсутствует», — добавил он.