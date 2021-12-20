РГС Банк запустил сервис пополнения счетов через Систему быстрых платежей

РГС Банк запустил сервис мгновенных переводов между собственными счетами клиента me2me pull в рамках Системы быстрых платежей. Данная функция доступна в мобильном приложении и позволяет моментально и без комиссии пополнять счета в РГС Банке с других счетов клиента, открытых в разных банках, поясняется в сообщении кредитной организации.

«Таким образом, новый функционал дает возможность собирать денежные средства клиента на одном счете, используя мобильное приложение РГС Банка. Сервис переводов самому себе будет полезен в тех случаях, когда большая сумма денег должна находиться на одном счете, к примеру, для крупной покупки, открытия вклада или внесения платежа по кредиту», — отмечается в релизе.

Для подключения сервиса необходимо лишь один раз подтвердить в приложении банка-отправителя согласие на пополнение счета в банке-получателе. Далее при переводе средств между счетами все запросы достаточно выполнять в приложении РГС Банка; переходы в приложения сторонних банков не потребуются.

В РГС Банке напоминают, что Система быстрых платежей Банка России позволяет совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона в формате 24/7. Прочие реквизиты, такие как Ф. И. О. получателя, номер карты или счета, не требуются.

«В отличие от действующих условий других участников СБП, функционал РГС Банка более лоялен: комиссия не взимается за любую сумму перевода в пределах установленных лимитов (до 600 тыс. рублей за одну операцию), — подчеркивают в банке. — Однако банк-отправитель может взимать комиссию и устанавливать свои лимиты и ограничения. При этом комиссия за операцию в Системе быстрых платежей, как правило, составляет не более 0,5%, что все равно ниже обычной комиссии за межбанковский перевод (1—1,5%)».



Для использования сервиса «Пополнить через СБП» (me2me pull) необходимо установить мобильное приложение «БанкАвто» (новая версия мобильного приложения РГС Банка) и перейти во вкладку «Платежи» (раздел «Переводы»).