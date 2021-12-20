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Хоум Кредит Банк заключил первую сделку в рамках нового направления кредитного бизнеса

20.12.2021 21:55
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Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Хоум Кредит Банк Уральский Банк Реконструкции и Развития

Хоум Кредит Банк в рамках нового бизнес-направления заключил первую сделку по продаже части кредитного портфеля с сохранением дальнейшего обслуживания проданных кредитов. Покупателем выступил Уральский Банк Реконструкции и Развития, сообщил «Хоум Кредит», подчеркнув, что «это договоры высококачественных заемщиков, проверенные скоринговыми моделями банка «Хоум Кредит».

«Недавно мы заявили о запуске бизнеса по продаже кредитов, выданных нашим банком, по модели китайского WeBank. Сделка с УБРиР стала первым шагом в реализации этого направления», — комментирует председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

По его словам, клиентская база «Хоум Кредита» составляет около 36 млн человек, при этом «мощность «кредитного конвейера» «Хоум Кредита» такова, что позволяет увеличить текущие выдачи втрое». «Поэтому запуск модели, при которой мы выдаем высококачественные кредиты и передаем их банку-партнеру, — логичное развитие нашего бизнеса», — заключил топ-менеджер.

Все клиенты продолжат обслуживаться в «Хоум Кредите» и будут по-прежнему пользоваться его мобильным приложением, кол-центром и сетью отделений.

«Мы планируем сделать продажу портфелей кредитов регулярной практикой. Это позволит нам и дальше наращивать объем выдач. Мы считаем такой подход оптимальным в условиях роста ставок и ужесточения регулирования необеспеченного кредитования. Банкам-покупателям модель WeBank позволяет наращивать базу качественных заемщиков, не тратя ресурсы на их привлечение, а также на выдачу и обслуживание кредитов», — резюмировал Пешнев-Подольский.

Хоум Кредит Банк до конца года намерен запустить новое бизнес-направление — он начнет выдавать потребительские кредиты как агент других банков и передавать эти ссуды им на баланс. Как передает РБК, об этом журналистам сообщил предправления «Хоум Кредита» Дмитрий Пешнев-Подольский. По его словам, схема работы будет аналогична той, что использует китайский проект WeChat.

 29.11.2021 20:38

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