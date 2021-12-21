​«Сбер»: тренд на повышение ставок до двузначного уровня не будет долгосрочным

Ставки по ипотеке в 2022 году в России могут достичь двузначного уровня, но этот тренд не будет долгосрочным. Об этом заявил журналистам в ходе пресс-конференции зампредседателя правления СберБанка Кирилл Царев.



«Мы будем смотреть за рынком, и возможности того, что ставки станут двузначными, я не исключаю. На текущий момент пока не так, но мне кажется, что ключевой вопрос — в макроэкономике. Предпосылки определенные к тому, чтобы ставки стали выше 10%, на сегодня есть, на это нужно будет посмотреть в январе — феврале. Но я не считаю, что это будет долгосрочный тренд», — сказал он.

По словам Царева, если инфляция будет замедляться, то на рынке произойдет повышение ставок, затем стабилизация, а потом — движение вниз. «Мы не один раз проходили этот цикл», — отметил замглавы правления.

Царев также сообщил, что темпы роста ипотечного кредитования в 2022 году несколько замедлятся, но останутся «на хороших уровнях».