Россияне забрали из банков рекордный с марта-2020 объем валюты

Объем средств населения на валютных счетах и депозитах в российских банках сократился в ноябре на 2,55 млрд долларов, или 2,7%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на статистику Банка России.

Как указывает информагентство, такого заметного оттока не наблюдалось с начала пандемического кризиса. Тогда, в марте 2020 года, россияне забрали с банковских счетов и депозитов валюту на 5 млрд долларов (минус 5,3%). В течение 2021 года население было склонно наращивать валютные сбережения — с начала года и до ноября их объем увеличился на 3,1 млрд долларов. Вывод валюты в ноябре свел весь прирост за год к символическим 0,5 млрд долларов: если на 1 января на валютных счетах и депозитах россияне держали 92,1 млрд, то на 1 декабря — 92,6 млрд долларов.

Как следует из данных ЦБ, в ноябре объем средств физлиц в срочных вкладах в валюте уменьшился на 1,2 млрд долларов, или 2,1%, до 55,9 млрд. За тот же период остатки на текущих счетах в валюте сократились на 1,3 млрд, или 3,5%, до 36,8 млрд долларов. Это первое ощутимое сокращение объема средств на валютных счетах с марта прошлого года.

Большинство российских банков еще не раскрыли отчетность за ноябрь. СберБанк, который делает это первым на рынке, в ноябре столкнулся с оттоком валютных вкладов физлиц. Как следует из его оборотной ведомости, в прошлом месяце клиенты «Сбера» сняли со срочных вкладов и счетов в валюте 740,8 млн долларов.

С учетом брокерских счетов валютные остатки средств физических лиц в банках сократились почти на 3 млрд долларов — это значимое изменение, которое не прогнозировалось, говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. Он считает, что это отчасти связано с путешествиями россиян за рубеж в период ноябрьского локдауна.

«Один из факторов — это расходы граждан, сказанные с туризмом, которые, возможно, в период локдаунов повысились. Мы видели, что и цены выросли существенно в ноябре как раз на внешний туризм. У нас нет пока точных данных по импорту услуг, но предпосылки избыточного роста расходов именно на туризм есть», — отмечает эксперт.

Часть валютных средств граждане могли конвертировать в рубли и оставить в банках, замечает аналитик Банка БКФ Максим Осадчий. Объем средств физлиц в рублях вырос на 131 млрд рублей, причем рост произошел только в депозитах (плюс 189 млрд рублей), тогда как остатки на текущих счетах в рублях сократились на 58 млрд, приводит он статистику ЦБ. «Возможная причина — реакция населения на девальвацию доллара относительно рубля в октябре: 27 октября курс доллара снизился до уровня 69,5526 рубля за доллар. Однако основная причина такого поведения — рост процентных ставок по депозитам в рублях, вызванный ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ», — заключает Осадчий.

С начала года ЦБ поднял ключевую ставку вдвое, с 4,25% до 8,5%. К 17 декабря ставки по срочным рублевым вкладам в крупных российских банках достигли максимума с конца 2017 года, следует из расчетов Frank RG. Доходности сберегательных продуктов в рублях усилили рост после того, как Банк России в конце октября поднял ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5%, а 17 декабря — еще на 1 п. п., до 8,5%. На этом фоне банки не исключали роста ставок по вкладам до двузначных уровней.

Продажа валюты и перекладывание сбережений — элементы рационального поведения домохозяйств, считает Сусин. «В последнее время мы видим, что при падении рубля и обострении геополитической риторики население скорее продает валюту, чем покупает. В отличие от кризиса 2014 года, мы видим достаточно рациональный подход к валютным операциям, это означает некую заякоренность курса рубля», — отмечает он.



По словам эксперта, в декабре российские банки с высокой вероятностью зафиксируют приток сбережений населения на срочные вклады и счета, но «вопрос в том, какая часть будет конвертирована в валюту, а какая уйдет в рубль». «Это будет указывать, хорошо ли работает трансмиссия денежно-кредитной политики сейчас: если мы увидим, что значительная часть осталась в рубле, то, наверное, это будет сигналом того, что депозитная активность восстанавливается и Банк России в какой-то достаточно близкой перспективе может завершить цикл повышения ставки», — поясняет Сусин.