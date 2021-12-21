Мобильный оператор Газпромбанка появился в Брянске и Воронеже

Газпромбанк запустил мобильного оператора «ГПБ Мобайл» в двух новых регионах: Брянске и Воронеже, сообщили в пресс-службе банка.

С 21 декабря сим-карту нового оператора можно получить в отделениях банка. Также клиенты смогут воспользоваться доставкой: тарифы на связь и Интернет можно протестировать, не выходя из дома. Для оформления сим-карты при себе нужно иметь паспорт. Представитель банка привезет сим-карту и договор об оказании услуг связи в любое удобное место.

Если абонент является держателем банковской карты Газпромбанка, он также может присоединиться к программе лояльности мобильного оператора «Быть вместе», которая позволит получать скидку на связь до 70% в зависимости от выполнения условий программы лояльности. Продуктовая линейка «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда».

В Брянске тарифный план «Выгодно», включающий в себя 650 минут звонков и 25 Гб Интернета, с учетом максимальной скидки может обойтись участнику программы лояльности в 150 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентом Газпромбанка, тариф стоит 500 рублей в месяц.

В Воронеже 250 минут звонков и 5 Гб Интернета по тарифному плану «Легко» с учетом максимальной скидки обойдутся в 75 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентом Газпромбанка, тариф обойдется в 250 рублей в месяц.