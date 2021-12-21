АКРА сохранило рейтинг МСП Банка на пересмотре

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сохранило статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитным рейтингам МСП Банка и его выпуска субординированного долга. Об этом сообщается на сайте АКРА.

Сохранение рейтингов на пересмотре продолжает отражать отсутствие финального варианта новой стратегии развития банка наряду с сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков, масштабов и формы оказания ему внешней поддержки, поясняется в релизе.

«Продолжающийся процесс формирования новой стратегии развития является одним из факторов сохранения статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся». Кроме того, он учитывает тот факт, что восстановление бизнеса и выполнение МСП Банком функции развития сегмента МСП все еще зависят от перспектив дальнейшего увеличения достаточности собственных средств», — указывают эксперты. Они уточняют, что «важной предпосылкой для сохранения текущего кредитного рейтинга является увеличение капитала первого уровня, которое позволит банку нарастить буфер абсорбции непредвиденных убытков. АКРА считает, что такое увеличение может происходить как за счет внешних вливаний, так и за счет изменения существующей структуры собственных средств».

«В течение следующих 90 дней АКРА будет следить за развитием ситуации и появлением дополнительной информации и может принять решение о подтверждении, повышении или понижении кредитных рейтингов МСП Банка и его выпуска субординированного долга, а также о снятии статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся», — отмечается в сообщении.

Аналитики указывают, что позитивный сценарий предполагает новую состоятельную бизнес-модель, которой банк будет придерживаться, демонстрируя принципиально более эффективное управление рисками и большую, чем раньше, самодостаточность в вопросах капитализации и прибыльности. АКРА при этом уже отмечает некоторую стабилизацию нормативов достаточности капитала банка на относительно более безопасных с точки зрения регулирования уровнях по сравнению со II и III кварталами 2021 года, когда значения пруденциальных коэффициентов были близки к минимально допустимым.

Поддержать негативное рейтинговое действие могут признаки неэффективности новой бизнес-модели или сигналы о том, что отсутствие поддержки со стороны Корпорации МСП, которая контролирует 100% акций банка, и/или иных его конечных собственников, связанных с государством, создает предпосылки для регуляторного воздействия.

Текущий кредитный рейтинг МСП Банка на уровне «BBB(RU)» определяется удовлетворительной оценкой его бизнес-профиля («bbb»), критическими профилями риска, капитализации и прибыльности, адекватной позицией по фондированию и ликвидности вкупе с высокой степенью экстраординарной поддержки.

В числе прочего отмечается, что объем потенциально проблемной задолженности МСП Банка, по оценкам АКРА, составляет порядка 25—30% кредитного портфеля, что значительно выше средних значений по сектору. Дополнительные кредитные риски создает наличие в портфеле по-прежнему значительного объема позиций, предполагающих длительные инвестиционные периоды или работу с заемщиками, не имеющими подтвержденной временем способности генерировать выручку.



Риски, ассоциируемые с фондированием и ликвидностью, остаются управляемыми во многом благодаря значительным стабильным объемам средств от «ВЭБ.РФ». Этот факт вкупе с комфортной подушкой ликвидности позволил МСП Банку преодолеть период нестабильности поведения вкладчиков, который наблюдался во II и III кварталах текущего года. Существенные объемы связанного фондирования останутся позитивным рейтинговым фактором, сглаживающим риски, в перспективе ближайших 12—18 месяцев, заключают аналитики.