Банк «Ак Барс» добился возбуждения дела о банкротстве Рустема Хасанова

В Татарстане началась процедура банкротства близкого к мэрии Казани депутата Госсовета Рустема Хасанова, который занимался восстановлением исторических зданий по государственным контрактам, иск подал банк «Ак Барс», кредитовавший его ООО «Реставратор», пишет «Коммерсант». Арбитражный суд Татарстана ввел в отношении Хасанова процедуру реструктуризации долгов. Требования банка превысили 24,1 млн рублей. Заседание по рассмотрению дела о признании Хасанова банкротом назначено на 14 апреля.

Хасанов является учредителем ООО «Реставратор», занимавшегося восстановлением исторических памятников в республике. Также он возглавляет благотворительный фонд «День добрых дел», который сотрудничает с мэрией Казани. В августе 2020 года банк «Ак Барс», кредитовавший «Реставратор», подал иск о банкротстве компании. Тогда объем требований банка составлял 33,4 млн рублей. Долг возник по кредитному договору, заключенному в июне 2019 года: 28,9 млн рублей — основной долг, остальная сумма — проценты за пользование средствами, пени и штрафы. По итогам судебного разбирательства кредитная организация и ООО «Реставратор» заключили мировое соглашение, по которому Хасанов стал поручителем. Компания обязалась выплатить весь долг (34,1 млн рублей с учетом процентов) к апрелю 2021 года.

В марте 2021 года в арбитражный суд поступило новое заявление о банкротстве «Реставратора» от компании ООО «РСК Техпроект», долг перед которой составил 4,8 млн рублей. В ноябре этого года в отношении «Реставратора» суд открыл конкурсное производство сроком на полгода. За несколько дней до этого банк обратился с заявлением о банкротстве лично Хасанова, указав, что он перестал исполнять условия мирового соглашения. Согласно данным суда, основной долг теперь составляет 22,9 млн рублей, еще 1,2 млн рублей — проценты за пользование кредитом.

По словам Хасанова, банк кредитовал организацию и предоставлял государственную гарантию, что по госконтрактам необходимо. Когда сформировалась задолженность, договорились на реструктуризацию, получилось погасить около 10 млн рублей. Хасанов пояснил, что выплаты прекратились в связи с началом пандемии коронавируса, когда «на рынке случилась такая турбулентность, которую никто не ожидал», «цены на материалы полетели в гору и по рабочей силе возник острый дефицит».