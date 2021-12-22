Freedom Holding задумала выйти на американский рынок IPO

Freedom Holding планирует развивать услуги IPO на базе приобретаемого американского брокера MKM Partners, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные CEO холдинга Тимура Турлова. По его словам, эта компания, специализирующаяся на работе с институциональными инвесторами, «активно IPO не продавала», а делала «аналитическую работу в рамках размещений».

«Мы рассчитываем, что благодаря сети компании, которая уже выстроена, мы сможем добиться более широкой узнаваемости на американском фондовом рынке… MKM Partners возьмет на себя дистрибуцию первичных размещений», — заявил Турлов.

Freedom Holding — публичная американская компания (акции торгуются на NASDAQ). В России основой бизнеса является образованная в 2010 году ИК «Фридом Финанс». Год назад Freedom Holding приобрел американскую брокерско-дилерскую компанию Prime Executions. В декабре холдинг объявил о планируемой покупке MKM Partners. По данным агентства Bloomberg, цена сделки составила 50 млн долларов. Сама компания сообщала, что приобретение «будет оплачено денежными средствами и обыкновенными акциями» Freedom Holding.

По словам собеседника на инвестбанковском рынке, индустрия организации IPO в США является высококонкурентной, поэтому, чтобы занять там достойное место, необходимы значительные инвестиции, которые вряд ли окупятся в обозримом будущем. Freedom Holding собирается «как минимум» капитализировать прибыль, получаемую MKM Partners, сообщил Турлов. Но и, по его словам, при необходимости «готов рассматривать предоставление средств» компании.

Основная сложность на американском рынке — найти провайдера, полагает гендиректор «Открытия Брокер» Юрий Маслов. «При этом еще сложнее найти провайдера, который будет давать интересную для конечного клиента аллокацию», — отметил он. По словам Маслова, «Открытие Брокер» хотя и смотрит на расширение географии эмитентов, но прежде всего оценивает его инвестиционную привлекательность.