​Банк «Зенит» ​запустил накопительный счет «ГориZонт»

Банк «Зенит» запустил новый накопительный счет «ГориZонт» со ставкой до 8,5% годовых. Срок размещения и минимальная сумма денежных средств неограниченны, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Максимальная процентная ставка 8,5% годовых действует на минимальный остаток денежных средств на счете в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей в течение первых трех месяцев с даты открытия продукта. Начиная с четвертого месяца будет действовать ставка 6,5% годовых. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из суммы минимального остатка денежных средств.

По условиям продукт доступен клиенту, если у него на момент открытия счета отсутствуют действующие договоры иных накопительных счетов в банке «Зенит». Пополнение и расходование денежных средств осуществляются без ограничений (наличными либо переводом).