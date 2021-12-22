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​Банк «Зенит» ​запустил накопительный счет «ГориZонт»

22.12.2021 12:53
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1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Банк Зенит

Банк «Зенит» запустил новый накопительный счет «ГориZонт» со ставкой до 8,5% годовых. Срок размещения и минимальная сумма денежных средств неограниченны, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Максимальная процентная ставка 8,5% годовых действует на минимальный остаток денежных средств на счете в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей в течение первых трех месяцев с даты открытия продукта. Начиная с четвертого месяца будет действовать ставка 6,5% годовых. Проценты начисляются ежемесячно, исходя из суммы минимального остатка денежных средств.

По условиям продукт доступен клиенту, если у него на момент открытия счета отсутствуют действующие договоры иных накопительных счетов в банке «Зенит». Пополнение и расходование денежных средств осуществляются без ограничений (наличными либо переводом).

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Ставка: от 5.5%
Платеж: 9 059 ₽
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