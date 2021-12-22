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Официально зарегистрированных безработных россиян с начала года стало меньше

22.12.2021 13:35
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ТАСС

Число официально зарегистрированных безработных россиян снизилось с начала года более чем на 2 млн и составило 780 тыс. Об этом сообщили журналистам в среду в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Численность зарегистрированных безработных уменьшилась по сравнению с началом года более чем на 2 миллиона и составила 780 тысяч человек. Число вакансий превышает почти в 2,5 раза численность зарегистрированных безработных», — сообщили в секретариате.

По информации Минтруда, в начале текущего года уровень общей безработицы составлял 5,9%, а общая численность безработных — 4,4 млн человек. В центрах занятости было зарегистрировано 2,8 млн безработных, что более чем в полтора раза превышало количество вакансий.

Предполагается, что прямыми мерами поддержки будут ежегодно охвачены 350 тыс. человек, 5 млн — косвенными. По итогам всех мероприятий доля трудоустроенных выпускников должна вырасти до 92% к 2030 году, уровень их участия в рабочей силе — до 69,5%, а показатель молодежной безработицы — сократиться до 8%.

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«Для достижения целевых показателей каждым регионом были приняты комплексы мер по восстановлению рынка труда. Они были разработаны с учетом ситуации на локальных рынках труда и включали мероприятия по линии большинства органов региональной власти. Был обеспечен ежемесячный мониторинг их исполнения и при необходимости, в том числе с учетом решений рабочей группы, их корректировка. В настоящее время численность занятых составляет 72,3 миллиона человек, что превышает значение целевого показателя почти на 400 тысяч человек», — добавили в секретариате.

Кроме того, в секретариате отметили, что в 57 регионах допандемические показатели по численности занятых уже достигнуты. Еще в 19 регионах, по данным Росстата на конец октября, уровень занятости составляет 99% от допандемических показателей. В девяти регионах по итогам октября уровень достижения допандемического показателя составил менее 99%, при этом четыре субъекта находятся в зоне повышенного риска: Тверская область (95,1%), Республика Коми (97,3%), Саратовская область (97,8%), Республика Мордовия (97,9%).

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