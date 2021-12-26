Главное за неделю. 20—26 декабря

✅ Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на январь. По сравнению с декабрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а в сегменте вкладов в евро в основном осталась на прежнем уровне и в одном случае повысилась.

✅ Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам еще подросла: значение за вторую декаду декабря составило около 7,4% против 7,38% за первую декаду месяца. Ставка находится на самом высоком уровне с мая 2019 года, показатель за вторую декаду тогда составлял 7,45%.



✅ В России могут отменить комиссию за банковские переводы между своими счетами. На это рассчитывают в Центробанке, где сейчас готовят соответствующие предложения по изменению законодательства. Как ранее заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, рост обещанной доходности вслед за ключевой ставкой делает срочные вклады привлекательным инструментом сбережения, но банки искусственно ограничивают для клиентов возможности использовать эти новые, более выгодные предложения.

✅ Мошенники придумали схему обмана пенсионеров: они убеждают пожилых людей оформить «подписку» на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники по заоблачным ценам. Раньше жертва рисковала оказаться обманутой один раз, теперь же мошенники наносят своим «подопечным» регулярные визиты — уже под видом «домашних мастеров» из фирм-однодневок, маскирующихся под известные компании. Кроме того, злоумышленники под видом сотрудников госорганов звонят россиянам предпенсионного возраста и обещают провести «выплаты» за трудовой стаж. После того как мошенники узнают данные карты в ходе беседы, платежные реквизиты используются для похищения средств.

✅ Пользователи Банки.ру определят победителя в номинации «Человек года» в рамках ежегодной премии «Банк года — 2021». Победитель определяется среди кандидатов с наивысшим коэффициентом полезной активности по итогам открытого онлайн-голосования на форуме Банки.ру.

✅ Обманутый мошенниками клиент СберБанка взыскал с них похищенные деньги. Обманутый псевдосотрудниками СберБанка клиент этой кредитной организации вычислил аферистов, которые заставляли его переводить деньги на «безопасные счета», и взыскал с них 1,5 млн рублей. Поскольку деньги переводились на счета дебетовых карт, СберБанк назвал их держателей.



✅ Путин призвал защитить россиян от резких ценовых колебаний и обеспечить рост доходов. Президент заявил о необходимости «обеспечить качественный, долгосрочный экономический рост», но при этом подчеркнул, что экономический рост нужен не как самоцель: должны создаваться новые рабочие места, формироваться современная среда для жизни на всей территории страны, повышаться доходы людей.

✅ Инвестдайджест Банки.ру: волна повышения ключевых ставок и прогноз удвоения стоимости «Системы». Больше 60% годовых в акциях щедро прогнозируют российские аналитики, а средства, инвестированные, например, в АФК «Система», могут и вовсе удвоиться за 2022 год. Инвесторам в качестве спасения от штормов на рынках предлагают акции дивидендных «звезд», фонды на облигации с защитой от инфляции и физическое золото. Подробности — в нашей еженедельной подборке.

✅ Эксперты: ипотека будет обходиться заемщикам в 2022 году заметно дороже. В НКР ожидают, что увеличение стоимости квадратного метра и рост среднего чека, а также более быстрое повышение ставок приведут к росту ежемесячного платежа и общей переплаты по ипотеке.

✅ Банк России намерен добиться запрета дифференциации ставок по вкладам, которая возникает в случае приобретения дополнительных финансовых услуг. Ранее также и глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ против ситуации, когда для получения более высокой ставки по старому депозиту человек должен пополнить его новыми деньгами («старые» и «новые» деньги), и предложил ряд инициатив для устранения такой ситуации.

✅ Чистая прибыль российского банковского сектора сократилась в ноябре на треть по сравнению с октябрем, до 151 млрд рублей, в том числе из‑за отрицательной валютной переоценки. Чистая прибыль текущего года по банковскому сектору составила на 1 декабря 2,251 трлн рублей.

✅ Исследование Банки.ру: страховой рынок за три квартала показал уверенный рост без рекордов. Темпы восстановительного роста страхового рынка замедляются, хотя весь 2021 год, очевидно, будет завершен с хорошими показателями. На динамику IV квартала и в большей степени следующего года будет оказывать давление рост ключевой ставки, уменьшающий объемы и динамику кредитования, следовательно, и страхование жизни заемщика уже не покажет такого роста, влияющего на динамику всего страхового рынка.