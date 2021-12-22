Исследование: россияне стали на 40% больше тратить в ресторанах и кафе

За первые три недели декабря россияне потратили в кафе, ресторанах и барах почти 10 млрд рублей, что на 42% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика трансакций по картам клиентов ВТБ.

По сравнению с прошлым декабрем увеличилась не только выручка заведений, но и частота их посещений россиянами. Это доказывает рост числа трансакций в общепите на 20% — до 18 млн чеков.

Отмечается, что траты посетителей ресторанов и кафе по сравнению с прошлым декабрем увеличились на треть — до 3,1 млрд рублей. Количество трансакций выросло до 3,3 млн, а средний счет составил около 1 тыс. рублей.

Максимальную динамику по объему трат год к году демонстрируют бары и клубы. За три недели декабря клиенты ВТБ потратили там в полтора раза больше, чем годом ранее. Количество трансакций выросло на треть, а средний чек составил 850 рублей.

Сопоставимый прирост (плюс 47%) показывают и точки фастфуда, где траты клиентов превысили 6 млрд рублей, а количество трансакций — 14 млн (плюс 25%). В среднем россияне оставляют там около 400 рублей за один счет.

В топ-5 городов — лидеров по обороту карт ВТБ в ресторанной индустрии вошли в декабре Москва (3,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (622 млн рублей), Новосибирск (163 млн рублей), Екатеринбург (139 млн рублей) и Казань (109 млн рублей). Максимальный прирост выручки год к году показали Воронеж (плюс 68%), Москва (плюс 58%) и Ставрополь (плюс 56%).

«Традиционно в декабре кафе и рестораны наращивают выручку: есть возможность провести встречи с коллегами по итогам года, посидеть с друзьями перед праздниками. Свою роль вносит и сезон корпоративов, которые в прошлом году были существенно ограничены. Сейчас мы видим, что выручка индустрии в ноябре — декабре в целом сопоставима, а ведь впереди еще последняя неделя года, которая традиционно считается одной из самых «горячих» с точки зрения спроса. Уже сейчас по сравнению с прошлым годом обороты по картам клиентов ВТБ в кафе и ресторанах увеличились почти в полтора раза. Заведения адаптировались к пандемии, внедрив собственные сервисы доставки и предложив гостям новые форматы обслуживания и проведения мероприятий», — пояснил главный аналитик розничного рынка ВТБ Сергей Дырин.