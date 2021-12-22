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СКБ-Банк переходит на бренд материнской группы

22.12.2021 16:30
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СКБ-Банк переходит на бренд материнской группы
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Иллюстрация
СКБ-Банк
Источник
Banki.ru
Темы
СКБ-Банк

СКБ-Банк присоединяется к материнскому бренду группы «Синара» и запускает процесс ребрендинга с последующим переименованием в ПАО «Банк «Синара». Об этом объявили в среду в финучреждении, уточнив, то решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров 17 декабря.

Изменения вступят в силу после регистрации Банком России устава банка в новой редакции, о чем кредитная организация сообщит дополнительно.

В СКБ-Банке подчеркивают, что он является частью группы «Синара» уже 20 лет. Группа входит в сотню крупнейших российских компаний, в ее структуре 45 предприятий на всей территории РФ; ключевые направления бизнеса — машиностроение, девелопмент, финансовые услуги, указано в справке СКБ-Банка.

«Интеграция с материнским брендом позволит отразить реальную неразрывную связь финансового дивизиона с остальными направлениями деятельности группы «Синара», обеспечить для клиентов прозрачность информации о синергии и взаимной поддержке различных бизнес-направлений», — комментирует председатель правления СКБ-Банка Денис Ошев.

Напомним, что Денис Ошев, ранее руководивший калужским Газэнергобанком из банковской группы СКБ-Банка, возглавил СКБ-Банк 1 декабря этого года, а прежний предправления Денис Репников стал вице-президентом группы «Синара», курирующим развитие всего финансового бизнеса холдинга. Как пояснялось, такое решение было принято «в связи с необходимостью более глубокой интеграции банковской группы СКБ-Банка с головным холдингом — группой «Синара».

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