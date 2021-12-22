Игорь Вирясов назначен зампредом правления Россельхозбанка

Игорь Вирясов назначен заместителем председателя правления Россельхозбанка. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

Топ-менеджер будет курировать направление малого и микробизнеса, в том числе отвечать за его цифровизацию.

Как указано в справке РСХБ, до прихода в эту кредитную организацию Вирясов с 2005 года занимал руководящие должности в различных банках в России и за рубежом. На протяжении своей карьеры он занимался региональными и корпоративными продажами, а также управлял направлением малого и среднего бизнеса.

«Меня очень вдохновляют масштабы работы, которую мне предстоит сделать. В банке заложена хорошая основа для качественного рывка. Одна из основных моих задач — увеличение базы активных счетов представителей малого и микробизнеса. Мы уже точно знаем, как будем добиваться поставленных целей, и в итоге РСХБ станет максимально удобным цифровым банком для предпринимателей», — заявил Вирясов, комментируя свое назначение.



Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина выразила уверенность в том, что «опыт и профессиональная смелость» Игоря Вирясова помогут РСХБ «войти в пятерку ведущих банков страны для малого и микробизнеса по количеству клиентов».