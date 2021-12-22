Все новости

Игорь Вирясов назначен зампредом правления Россельхозбанка

22.12.2021 19:42
1 338
Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Россельхозбанк

Игорь Вирясов назначен заместителем председателя правления Россельхозбанка. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

Топ-менеджер будет курировать направление малого и микробизнеса, в том числе отвечать за его цифровизацию.

Как указано в справке РСХБ, до прихода в эту кредитную организацию Вирясов с 2005 года занимал руководящие должности в различных банках в России и за рубежом. На протяжении своей карьеры он занимался региональными и корпоративными продажами, а также управлял направлением малого и среднего бизнеса.

«Меня очень вдохновляют масштабы работы, которую мне предстоит сделать. В банке заложена хорошая основа для качественного рывка. Одна из основных моих задач — увеличение базы активных счетов представителей малого и микробизнеса. Мы уже точно знаем, как будем добиваться поставленных целей, и в итоге РСХБ станет максимально удобным цифровым банком для предпринимателей», — заявил Вирясов, комментируя свое назначение.

Первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина выразила уверенность в том, что «опыт и профессиональная смелость» Игоря Вирясова помогут РСХБ «войти в пятерку ведущих банков страны для малого и микробизнеса по количеству клиентов».

Горячая линия

Логотип "Россельхозбанка" Ольга Вяткина

Ольга Вяткина

эксперт службы по работе с обращениями клиентов АО «Россельх...
Задать вопрос
Логотип "Россельхозбанка" Олеся Мацяка

Олеся Мацяка

руководитель службы по работе с обращениями клиентов АО «Рос...
Задать вопрос

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Основные фондовые торги в РФ завершились в плюсе
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 тонны
В ноябре просрочка по корпоративным ссудам в банках РФ вернулась к пандемийным максимумам
​НРД получил от «Роснано» средства для выплаты последнего купона в этом году по облигациям